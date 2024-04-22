Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:04

«Рейнджерс» в стартовом матче серии обыграли «Вашингтон», Панарин забил победный гол

Сергей Разин
корреспондент
21 апреля. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:1).
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграли «Вашингтон» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Мэттью Ремпе, Артемий Панарин, Джимми Веси и Крис Крайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. У «Кэпиталз» гол на счету Мартина Фехервари, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Второй матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Ремпе — 1 (Веси, Гудроу), 24:17 — 1:0. Панарин — 1 (Трочек, Лафренье), 24:50 — 2:0. Веси — 1 (Гудроу), 26:23 — 3:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Протас), 27:31 — 3:1. Крайдер — 1 (Зибанежад, Рословик), 56:17 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен.

Штраф: 20 — 26.

Броски: 31 (7+9+15) — 21 (4+11+6).

Наши: Панарин (17.37/7/+1) — Алексеев (22.31/1/-2), Овечкин (19.36/0/-1).

21 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
16
Читайте также
Кучеров может выиграть «Харт Трофи»
Рыбакина стала победительницей турнира в Штутгарте
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Слишковичу не дадут полноценный контракт даже после разгрома в Ростове, виноват Песьяков и Абаскаль. Что произошло после матча «Ростов» - «Спартак»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Олег Знарок с внуком поддерживает Панарина в матче «Рейнджерс» с «Вашингтоном»
Бобровский — о матче с «Тампой»: «Здорово начинать с победы»
Панарин в матче с «Вашингтоном» забросил первую шайбу в текущем плей-офф
«Флорида» сдержала Кучерова. Это ключ к успеху в серии
«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Олег Знарок с внуком поддерживает Панарина в матче «Рейнджерс» с «Вашингтоном»