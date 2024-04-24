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Сегодня, 04:55

«Рейнджерс» во второй раз обыграли «Вашингтон». Шестеркин сделал 23 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
24 апреля. Рейнджерс — Вашингтон — 4:3.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Следующий матч в серии пройдет на льду «Кэпиталз» 27 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)

Голы: Макмайкл — 1, 5:09 — 0:1. Трочек — 1 (Густафссон), 7:56 — 1:1. Зибанежад — 1 (бол., Трочек, Лафренье), 14:28 — 2:1. Строум — 1 (бол., Уилсон, Пачиоретти), 24:14 — 2:2. Рословик — 1 (бол., Густафссон, Лафренье), 32:26 — 3:2. Миллер — 1 (мен., Зибанежад, Крайдер), 36:52 — 4:2. Уилсон — 1 (бол., Лапьер, Карлсон), 51:45 — 4:3.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (12+7+8) — 25 (7+9+9).

Наши: Панарин (20.39/0/0) — Алексеев (17.16/0/0), Овечкин (19.13/1/0).

24 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

Игорь Шестеркин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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