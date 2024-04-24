«Рейнджерс» во второй раз обыграли «Вашингтон». Шестеркин сделал 23 сэйва

«Рейнджерс» выиграли у «Вашингтона» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. Следующий матч в серии пройдет на льду «Кэпиталз» 27 апреля. НХЛ. Плей-офф. Первый раунд «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) Голы: Макмайкл — 1, 5:09 — 0:1. Трочек — 1 (Густафссон), 7:56 — 1:1. Зибанежад — 1 (бол., Трочек, Лафренье), 14:28 — 2:1. Строум — 1 (бол., Уилсон, Пачиоретти), 24:14 — 2:2. Рословик — 1 (бол., Густафссон, Лафренье), 32:26 — 3:2. Миллер — 1 (мен., Зибанежад, Крайдер), 36:52 — 4:2. Уилсон — 1 (бол., Лапьер, Карлсон), 51:45 — 4:3. Вратари: Шестеркин — Линдгрен. Штраф: 10 — 12. Броски: 27 (12+7+8) — 25 (7+9+9). Наши: Панарин (20.39/0/0) — Алексеев (17.16/0/0), Овечкин (19.13/1/0). 24 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей. Счет в серии: 2-0.