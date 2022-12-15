Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 декабря, 23:42

Сергей Гимаев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, но вряд ли ему покорится отметка в 1000 шайб в НХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забросить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я уверен, что Овечкин догонит и обгонит Уэйна Гретцки. Для этого осталось всего 94 шайбы. Но если говорить про отметку в 1000 заброшенных шайб, то думаю, что все-таки нет. Чтобы преодолеть 1000 шайб, ему потребуется еще три, четыре или пять сезонов. Мы понимаем, что Александр становится старше, а к тому моменту возраст будет уже достаточно серьезный. Нужна ли будет эта цифра в 1000 шайб самому Александру и клубу? Я думаю, что он поборется за цифру 900, чтобы у него была такая красивая цифра», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

14 декабря Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 37-летний форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-gimaev-ovechkin-obgonit-grettski-no-ne-dumayu-chto-emu-pokoritsya-otmetka-v-1000-shajb-v-nhl/
Александр Овечкин
Сергей Гимаев-младший
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
3
0
Читайте также
Зеленский потребовал от МОК полной изоляции российских спортсменов от мирового сообщества
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Овечкин: «Сын спросил: «Пап, как ты забил 3 гола «Чикаго»?» Я ответил: «Это моя работа»
Форвард «Вашингтона» Манта: «Однажды Овечкин станет первым. Но до тех пор он будет на охоте»
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
Агент Бабаев — о сравнении Овечкина с Месси и Роналду: «Они, на мой взгляд, все стоят в одном ряду»
Лавиолетт высказался о проблемах Овечкина с голами на старте сезона НХЛ
Валерий Иванников: «Когда Овечкин бросает, вратарям лучше находиться на скамейке запасных»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овечкин: «Сын спросил: «Пап, как ты забил 3 гола «Чикаго»?» Я ответил: «Это моя работа»

НХЛ: «Вашингтон» — «Даллас», «Флорида» — «Питтсбург» и другие матчи 16 декабря