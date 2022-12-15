Сергей Гимаев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, но вряд ли ему покорится отметка в 1000 шайб в НХЛ»

Хоккейный эксперт Сергей Гимаев заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет забросить 1000 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я уверен, что Овечкин догонит и обгонит Уэйна Гретцки. Для этого осталось всего 94 шайбы. Но если говорить про отметку в 1000 заброшенных шайб, то думаю, что все-таки нет. Чтобы преодолеть 1000 шайб, ему потребуется еще три, четыре или пять сезонов. Мы понимаем, что Александр становится старше, а к тому моменту возраст будет уже достаточно серьезный. Нужна ли будет эта цифра в 1000 шайб самому Александру и клубу? Я думаю, что он поборется за цифру 900, чтобы у него была такая красивая цифра», — приводит слова Гимаева «РБ Спорт».

14 декабря Овечкин оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 37-летний форвард забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).