Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:25

Шири с передачи Овечкина открыл счет в матче против «Далласа». Россиянин сделал пас из своего офиса

Евгений Козинов
Корреспондент
Конор Шири.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 10-й минуте второго периода голом отметился канадец Конор Шири. 30-летний форвард замкнул передачу россиянина Александра Овечкина, сделанную из левого круга вбрасывания. Для него это 15-й ассист в сезоне.

Зона, из которой 37-летний россиянин сделал голевой пас, ассоциируется с именем Александра, так как он неоднократно мощным броском забивал из левого круга вбрасывания и его ближайших окрестностей.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ — 800 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
4
Читайте также
Обвиненный в нацизме российский гонщик нашел новую команду. Его приютил Леклер
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию
Использованные для атак на Крым беспилотники оказались производства США
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с дорогами в Самаре
Материалы сюжета: Овечкин: 800 голов в НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Тренер «Далласа» назвал умопомрачительным достижение Овечкина
Овечкин не смог достать легенду. Сделал шикарный пас, но сам так и не забил
«Вашингтон» дома проиграл «Далласу». Овечкин набрал одно очко
Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ. Они делят 70-е место в истории лиги
Овечкин поднялся на 64-е место по сыгранным матчам в НХЛ. Он сравнялся с Седином
Сергей Гимаев: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, но вряд ли ему покорится отметка в 1000 шайб в НХЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Марченко забросил вторую шайбу в НХЛ

Овечкин сравнялся с Орром по голевым передачам в НХЛ. Они делят 70-е место в истории лиги