Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол российского нападающего команды Александра Овечкина в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ). 38-летний хоккеист прервал 14-матчевую безголевую серию.

«Безусловно, эта шайба для Овечкина может стать потенциальным трамплином. Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — приводит слова Карбери журналист Бен Рэби в социальной сети X.

Всего в этом сезоне Овечкин сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 20 (6+14) очков. 38-летний россиянин достиг отметки в 828 заброшенных шайбы в 1376 матчах в североамериканской лиге. До рекорда Уэйн Гретцки ему осталось забить 66 голов.