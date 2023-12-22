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НХЛ

Сегодня, 09:11

Карбери — о голе Овечкина: «Эта шайба для Александра может стать потенциальным трамплином»

Карбери прокомментировал прервавшуюся безголевую серию Овечкина
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал гол российского нападающего команды Александра Овечкина в ворота «Коламбуса» (3:2 ОТ). 38-летний хоккеист прервал 14-матчевую безголевую серию.

«Безусловно, эта шайба для Овечкина может стать потенциальным трамплином. Александр сегодня был одним из лучших в составе нашей команды. Он наносил опасные броски, хорошо открывался, шайба буквально находила его, казалось, будто он лучше контролировал ее. Эта шайба станет огромным подспорьем для него», — приводит слова Карбери журналист Бен Рэби в социальной сети X.

Всего в этом сезоне Овечкин сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 20 (6+14) очков. 38-летний россиянин достиг отметки в 828 заброшенных шайбы в 1376 матчах в североамериканской лиге. До рекорда Уэйн Гретцки ему осталось забить 66 голов.

Александр Овечкин. Овечкин наконец-то забил! Легенда прервала свою ужасную серию без голов
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Спенсер Карбери
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