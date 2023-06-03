Свищев: «То, что Кубок Стэнли два раза не приедет в Россию, беспрецедентный случай»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что российские хоккеисты не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию этим летом.

«Конечно, отношусь негативно к такому решению НХЛ. По старой доброй традиции любой игрок, который имеет отношение к победе своей команды, может привезти Кубок Стэнли к себе на Родину к своим болельщикам, родственникам и всем тем, кому небезразличен хоккей. То, что он два раза не приедет в Россию, это беспрецедентный случай. Я не понимаю, как это планируют оправдывать. Тем кризисом, который сейчас есть? А причем здесь Кубок Стэнли? Аргументация слабая и никакого отношения к развитию хоккея это не имеет. Думаю, коллеги из НХЛ должны еще раз все взвесить», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Кубок Стэнли в этом году могут выиграть российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский или его соотечественник Иван Барбашев, выступающий за «Вегас».

«Флорида» и «Вегас» вышли в финал плей-офф НХЛ. Первый матч между командами пройдет в воскресенье, 4 июня.