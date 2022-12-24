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Сегодня, 09:02

Сын Горди Хоу поздравил Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Марк Хоу, сын легендарного хоккеиста Горди Хоу, поздравил российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

24 декабря в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (4:1) российский нападающий оформил дубль и был признан первой звездой матча.

«Пришло время поставить новые цели... в погоне за Уэйном Гретцки... поздравляю!» — приводит слова Хоу-младшего журналист Джон Шэннон в соцсетях.

37-летний Овечкин забил 802-й гол в НХЛ и обогнал Горди Хоу, заняв единоличное второе место по голам в североамериканской лиге. Удерживает рекорд Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

Александр Овечкин. Овечкин переписал историю! Сделал дубль и обошел легенду

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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