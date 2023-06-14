Ткачак получил перелом грудины в финальной серии Кубка Стэнли

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после поражения от «Вегаса» (3:9) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли объяснил, почему нападающий Мэттью Ткачак пропустил игру.

Как сообщает TSN, форвард получил перелом грудины в третьем матче финальной серии. При этом он сыграл в четвертой встрече.

В третьем матче серии Ткачак силовой получил повреждение после силового приема Кигана Колесара в начале первого периода. Он покинул лед и вернулся лишь к середине второго периода. В четвертом матче он пропустил значительную часть игры.

25-летний форвард в этом плей-офф набрал 24 (11+13) очка.