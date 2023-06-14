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Сегодня, 07:04

Маршессо стал первым незадрафтованным игроком после Гретцки, выигравшим «Конн Смайт Трофи»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо стал обладателем «Конн Смайт Трофи».

При этом 32-летний канадец стал первым незадрафтованным игроком после Уэйна Гретцки, который получил этот приз.

«Конн Смайт Трофи» вручается лучшему игроку по итогам плей-офф НХЛ. На счету Маршессо 25 (13+12) очков в 22 матчах. Победитель определяется голосованием 18 представителей Ассоциации хоккейных журналистов.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».

Джонатан Маршессо
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Уэйн Гретцки
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