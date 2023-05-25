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Сегодня, 06:47

Ткачак первым в истории «Флориды» набрал 20 очков за один розыгрыш Кубка Стэнли

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак сделал дубль в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины» (4:3).

25-летний американец является лучшим бомбардиром «Пантерз» в нынешнем розыгрыше плей-офф с 21 (9+12) очком в 16 матчах. Форвард стал первым игроком в истории «Флориды», которому удалось набрать 20 или более очков за один розыгрыш Кубка Стэнли.

Теперь Ткачук делит третье место в списке лучших бомбардиров «Флориды» в Кубке Стэнли за всю историю клуба, у него и Джонатана Юбердо по 21 очку. Рекорд принадлежит Александру Баркову (35), на второй строчке — Картер Верхэге (30).

Мэттью Ткачак
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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