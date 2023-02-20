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Сегодня, 21:17

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт рассказал о возможных сроках возвращения Овечкина в США

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Вашингтон» Питер Лавиолетт предположил, когда российский форвард Александр Овечкин сможет вернуться в команду.

Нападающий покинул расположение клуба 14 февраля по семейным обстоятельствам. 15 февраля он сообщил, что его отец Михаил Овечкин скончался в возрасте 71 года.

«Надеюсь, на этой неделе. Я с ним не общался, но посмотрим. Он разбирается с делами дома. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лавиолетта журналист Том Гулитти в соцсетях.

За время отсутствия хоккеиста его команда дважды проиграла «Каролине» (2:3; 1:4) и один раз — «Флориде» (3:6).

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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