Карбери об игре Овечкина в Кубка Стэнли: «Концовка регулярки забрала у него много сил»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:4).

Российский форвард не набрал ни одного очка в четырех матчах серии.

«Я думаю, что в этом году мы сильно положились на [Овечкина], во второй половине сезона он проделал потрясающую работу, занимаясь поиском своей игры. Мы нуждались в голах весь сезон. После дедлайна потребность лишь выросла. В концовке регулярного чемпионата каждый матч был для нас как последний. Мне кажется, это забрало у Овечкина много физических и эмоциональных сил в плей-офф», — цитирует тренера ESPN.

«Рейнджерс» победили в серии (4-0) вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли.