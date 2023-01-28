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Сегодня, 05:05

В США подсчитали, сколько Овечкин может забить до конца регулярки НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Паблик StatCentre опубликовал расчеты результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Если 37-летний россиянин продолжит забивать в нынешнем темпе, то к концу регулярного чемпионата НХЛ у него будет 52 гола в 81 матче. Таким образом, он сократит отставание от Уйэна Гретцки в списке лучших бомбардиров лиги до 62 шайб.

На данный момент у Овечкина 812 голов за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он идет на втором месте, уступая Гретцки, который забросил 894 шайбы.

В текущем сезоне российский форвард провел 50 матчей за «Вашингтон» и набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 812-го гола Александра
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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