«Вашингтон» проиграл «Бостону» по буллитам, Овечкин не набрал очков в третьем матче подряд

«Вашингтон» дома проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

В основное время у хозяев забили Майкл Сгарбосса и Джон Карлсон, у гостей отличились Хампус Линдхольм и Джон Бичер.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал ни одного очка в третьем матче подряд. Также форвард не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Бостон» выиграл серию буллитов со счетом 3:2. Победный гол забил Кевин Шаттенкирк.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах. «Вашингтон» идет на седьмой строчке с 82 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Линдхольм — 2 (Заха, Пастрняк), 18:47 — 0:1. Сгарбосса — 4 (Дженсен, Дауд), 21:20 — 1:1. Бишер — 7, 22:22 — 1:2. Карлсон — 8 (бол., Пачиоретти, Строум), 34:03 — 2:2.

Победный буллит: Шаттенкирк.

Вратари: Линдгрен — Суэймен.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 20 (6+5+5+4) — 29 (9+8+9+3).

Наши: Алексеев (15.04/0/0), Мирошниченко (9.14/1/0), Овечкин (21.55/3/0) — -.

31 марта. Вашингтон. Capital One Arena.