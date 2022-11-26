«Вашингтон» переиграл «Калгари». Овечкин набрал 2 очка

Овечкин набрал 2 очка в победном матче «Вашингтона» с «Калгари»

«Вашингтон» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Евгения Кузнецова один гол.

«Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Калгари» идет на 7-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.

Вратари: Кемпер — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).

Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).

25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя