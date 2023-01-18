«Вашингтон» дома проиграл «Миннесоте». Овечкин набрал 2 очка

Овечкин набрал 2 очка в проигранном матче «Вашингтона» с «Миннесотой»

«Вашингтон» на своем льду потерпел поражение от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин поучаствовал в обоих голах своей команды. Он сделал две голевые передачи.

«Миннесота» набрала 54 очка и идет на 6-м месте в Западной конференции. «Вашингтон» с 54 очками занимает 7-е место в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Голы: Фехервари — 4 (Овечкин, ван Римсдайк), 18:57 — 1:0. Сперджен — 6, 20:50 — 1:1. Строум — 9 (Фехервари, Овечкин), 25:05 — 2:1. Бродин — 1 (Девар, Дамба), 33:12 — 2:2. Сперджен — 7 (Девар, Ривз), 38:15 — 2:3. Эрикссон Эк — 15 (п.в., Годро), 59:06 — 2:4.

Вратари: Линдгрен (57:46 — 59:06, 59:20) — Густавссон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (13+9+14) — 22 (3+14+5).

Наши: Кузнецов (18.15/1/-1), Овечкин (21.41/3/0), Орлов (25.10/8/0) — Капризов (18.21/0/0).

18 января. Вашингтон. Capital One Arena.