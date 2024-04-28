«Вашингтон» встретится с «Рейнджерсом» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 29 апреля. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне, округ Колумбия (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Вашингтон» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Счет в серии 3-0 в пользу «Нью-Йорка» (4:1, 4:3, 3:1).

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