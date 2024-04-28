«Колорадо» сыграет с «Виннипегом» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 29 апреля. Игра пройдет на многофункциональной крытой арене «Болл» в Денвере, штат Колорадо (США). Начало — в 21.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эвеланша» (6:7, 5:2, 6:2).

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