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Сегодня, 17:30

«Колорадо» — «Виннипег»: смотреть прямую трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» сыграет с «Виннипегом» в первом раунде Кубка Стэнли 29 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владислав Наместников.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» сыграет с «Виннипегом» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 29 апреля. Игра пройдет на многофункциональной крытой арене «Болл» в Денвере, штат Колорадо (США). Начало — в 21.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Виннипег» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Счет в серии 2-1 в пользу «Эвеланша» (6:7, 5:2, 6:2).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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