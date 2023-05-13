«Вегас» вышел вперед в серии с «Эдмонтоном». Барбашев сделал голевую передачу

«Вегас» обыграл «Эдмонтон» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Счет в серии стал 3-2.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился голевой передачей.

Шестой матч в серии состоится 14 мая на льду «Ойлерз».

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Вегас» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Голы: Макдэвид — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 3:02 — 0:1. Айкел — 6 (Мартинес, Маршессо), 3:52 — 1:1. Хаймэн — 3 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бушар), 9:56 — 1:2. Стоун — 5 (бол., Айкел, Маршессо), 34:05 — 2:2. Смит — 1 (бол., Барбашев, Карлссон), 34:34 — 3:2. Хэг — 1 (Айкел, Маршессо), 35:34 — 4:2. Макдэвид — 7 (бол., Бушар), 42:40 — 4:3.

Вратари: Хилл — Скиннер (Кэмпбелл, 35:34, 58:10).

Штраф: 21 — 14.

Броски: 31 (11+11+9) — 34 (15+8+11).

Наши: Барбашев (14.13/1/+2) — Костин (3.30/0/-1).

13 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18519 зрителей.

Счет в серии: 3-2