КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

16 мая, 10:46

Вратарь «Далласа» Эттингер считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер прокомментировал победу над «Сиэтлом» (2:1, 4-3) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Я не думаю, что провел свою лучшую серию в карьере, но это показывает, насколько мы хорошая команда, — цитирует Эттингера сайт НХЛ. — Я чувствую, что мой лучший хоккей еще впереди. Это плей-офф. Есть взлеты и падения. Ты думаешь, что можешь вылететь, а потом выходишь в финал конференции. Вы спросили меня, думаю ли я, что можем выиграть Кубок Стэнли. Мне кажется, что не каждый год можно честно сказать «да». В этом году я чувствую, что мы можем его выиграть. У нас есть все для этого».

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Вегасом».

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Даллас Старз
ХК Сиэтл Кракен
0
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: второй раунд плей-офф НХЛ
Свищев назвал российских хоккеистов украшение любого клуба НХЛ
Макдэвид когда-нибудь выиграет Кубок Стэнли? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00
Сорокин близок к уникальному достижению. Признают ли русского вратаря лучшим в НХЛ?
Тренер «Сиэтла» Хэкстолл — о поражении от «Далласа»: «Мы не смогли найти свою лучшую игру»
Тренер «Нью-Джерси» Брылин рассказал о своей главной задаче на следующий сезон НХЛ
Восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Нью-Джерси» Брылин рассказал о своей главной задаче на следующий сезон НХЛ

Тренер «Сиэтла» Хэкстолл — о поражении от «Далласа»: «Мы не смогли найти свою лучшую игру»