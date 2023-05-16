Вратарь «Далласа» Эттингер считает, что команда может выиграть Кубок Стэнли-2023

Вратарь «Далласа» Джейк Эттингер прокомментировал победу над «Сиэтлом» (2:1, 4-3) в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Я не думаю, что провел свою лучшую серию в карьере, но это показывает, насколько мы хорошая команда, — цитирует Эттингера сайт НХЛ. — Я чувствую, что мой лучший хоккей еще впереди. Это плей-офф. Есть взлеты и падения. Ты думаешь, что можешь вылететь, а потом выходишь в финал конференции. Вы спросили меня, думаю ли я, что можем выиграть Кубок Стэнли. Мне кажется, что не каждый год можно честно сказать «да». В этом году я чувствую, что мы можем его выиграть. У нас есть все для этого».

«Даллас» выиграл серию у «Сиэтла» со счетом 4-3 и вышел в финал Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором встретится с «Вегасом».