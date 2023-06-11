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Сегодня, 10:57

Бобровский похвалил Барков после 4-го матча финала: «Он был великолепен»

Руслан Минаев
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский похвалил форварда «Пэнтерз» Александра Баркова после 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» (2:3). Барков набрал в игре 2 (1+1) очка.

«Он был великолепен. Он наш капитан, он ведет нас. И я думаю, что остальные ребята упорно сражались. Они борются, они сражаются. Это был хороший хоккейный матч. Очевидно, [мы] хотим другого результата в такого рода играх, но что есть, то есть, идем дальше», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.

Александр Барков (хоккей)
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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