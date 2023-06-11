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Сегодня, 15:21

Дементьев: «У «Вегаса» есть возможность при своих зрителях поднять Кубок Стэнли над головой»

Дементьев прокомментировал победу «Вегаса» над «Флоридой»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Вегаса» над «Флоридой» (3:2).

«Очень важная победа «Вегаса» в гостях, которая дает теперь возможность при своих зрителях поднять Кубок Стэнли у себя над головой. Шикарно сыграла команда в этом матче и сделала определенные выводы после прошлого поражения. Возможно, «Флориде» не хватило удачи в завершении моментов, хладнокровия и уверенности. Нервная была игра, но великолепно сыграл вратарь. Эдин Хилл установил рекорд, выиграв десять матчей в плей-офф, не сыграв ни разу в первом раунде. Это серьезное и интересное достижение. Хилл является большой частью успеха команды из Лас-Вегаса. Имеет ли «Флорида» шансы сравнять счет в серии? Гипотетически и теоретически да, но будет сделать это очень сложно. «Вегас» набрал ход, и это очень ровная команда, в которой каждое звено может додавить соперника, и еще поймал свою игру вратарь. Все это говорит о больших шансах «Вегаса» на успех», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Клуб из Лас-Вегаса повел 3-1 в финальной серии и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли.

Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-u-vegasa-est-vozmozhnost-pri-svoih-zritelyah-podnyat-kubok-ste-nli-nad-golovoj/
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