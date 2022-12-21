Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел

Флери и Лундквист — любимые вратари Александра Великого. Кто еще из голкиперов пострадал от его пушки?

Очередной снайперский подвиг Александра Овечкина вызвал резонанс в хоккейном мире. Новостные ленты спортивных сайтов окутало величие капитана «Вашингтона», покорившего отметку в 800 голов в НХЛ. Безумная цифра, которая не укладывается в голове. Невольно думаешь, что это сон. А Александру только 37 лет. Впереди как минимум три сезона по контракту с «Кэпиталз» и две незакрытые цели. Отметка Горди Хоу (801) и рекорд Уэйна Гретцки (894).

К достижению Овечкина приложили руку не только партнеры и тренеры «Вашингтона». Нельзя не отметить вратарей, которых Александр беспощадно расстреливал из собственного «офиса» или других позиций. 165 голкиперов НХЛ разных лет пострадали от могучих щелчков и кистевых россиянина. Часть из них уже ушли на пенсию и наблюдают на экране, как давний обидчик гонится за канадской легендой. По случаю 800-го гола в карьере североамериканские коллеги подготовили коллаж из 185 вратарей. Каждый из них вошел в историю. Каждый может рассказывать детям и внукам, что пропускал от самого Овечкина.

Имя любимого вратаря Александра известно и без детального подсчета. С Марком-Андре Флери нападающего связывает давняя любовь, перетекающая в клубное противостояние «Вашингтона» и «Питтсбурга». Канадец на год моложе Овечкина — соответственно, дебютировал в НХЛ на сезон раньше. Впрочем, это не помешало нападающему отгрузить Цветочку 25 шайб. Флери лидирует по пропущенным шайбам от Овечкина. Сильно удивлюсь, если в ближайшие годы коллеги подвинут его с почетного первого места.

Следом за Флери идет шведский Король Хенрик Лундквист. Проблемы с сердцем не позволили голкиперу сыграть за «Вашингтон» вместе с Овечкиным. От которого Хенрик получил 24 пробоины. «Рейнджерс» и «Кэпиталз» роднят дивизионные разборки. Лундквист долгие годы правил в Нью-Йорке, пока из России не прилетел Игорь Шестеркин. Завершившие карьеры Кари Лехтонен (22) и Кэм Уорд (19), а также не теряющий надежды вернуться в хоккей Кэри Прайс (22) замыкают пятерку самых пропускающих от Овечкина вратарей. Перечисленной пятерке Александр забил больше, чем большинство форвардов за всю карьеру в НХЛ.

Из российских голкиперов лидирует Сергей Бобровский. Вратарь, поигравший за «Филадельфию», «Коламбус» и «Флориду», пропустил от вашингтонского снайпера 15 шайб. Потенциально любимым русским вратарем может стать Андрей Василевский. Звезда «Тампы» отстает от Бобровского на четыре шайбы, но в последнее время играет чаще коллеги из «Пантерз», чья карьера постепенно затухает. Удивительно видеть в топ-5 Александра Георгиева, который провел в НХЛ лишь 149 матчей. Недавно вратаря «Колорадо» спросили, как готовиться к щелчкам Овечкина из левого круга вбрасываний. Александр дал исчерпывающий ответ. Правда, статистика говорит о том, что использовать мудрость на практике получается не всегда.

— Уже много лет видно, как Овечкин атакует справа от меня, как занимает фирменную позицию. Он на уан-таймере — ждет момент, чтобы бросить в одно касание. Ты просто знаешь, что Овечкин всегда там, что их защитник Джон Карлсон тоже наверху. Но в целом готовишься как против любой команды — нужно знать, где находятся их опасные игроки, — сказал Георгиев.

В лиге остаются стойкие россияне, которые не пропускали от Овечкина. И если Илья Самсонов, перешедший летом из «Вашингтона» в «Торонто», только знакомится с полной мощностью щелчков Александра, то Илья Сорокин из «Айлендерс» держит удар третий сезон. А вратарю «Коламбуса» Даниилу Тарасову хватило одного очного матча с «Кэпиталз», чтобы пропустить от преследователя Гретцки. В НХЛ остается все меньше везунчиков, которые справлялись с бросками Овечкина. Самсонов и Сорокин претендуют на маленький вратарский подвиг. После того как Александр завершит карьеру, оба могут гордиться, что так и не пропустили от Овечкина. Правда, у форварда «Кэпиталз» достаточно времени, чтобы огорчить и их.