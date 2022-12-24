Овечкин переписал историю! Сделал дубль и обошел легенду

Историческое достижение капитана «Вашингтона».

«Вашингтон» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Овечкин — 21 (Строум, Шири), 18:22 — 1:0. Милано — 5 (Шири, Овечкин), 32:46 — 2:0. Дауд — 8 (Хэтэуэй, Густафссон), 43:49 — 3:0. Стенлунд — 2 (Кулман, Юнссон Фьелльбю), 49:59 — 3:1. Овечкин — 22 (п.в., Кузнецов), 59:00 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Риттих (58:26 — 59:00).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (10+10+7) — 26 (7+3+16).

Наши: Кузнецов (16.22/0/+1), Овечкин (22.02/7/+2), Орлов (23.15/1/+1) — -.

24 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

На протяжении четырех матчей многие болельщики ждали этого момента и наконец-то он произошел. Александр Овечкин прервал безголевую серию в домашнем матче против «Виннипега» и забросил две шайбы, ставшие для него 801-й и 802-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, теперь в списке лучших снайперов в истории лиги впереди Александра остался лишь Уэйн Гретцки (894). Финальный отсчет официально начался.

Предположить, что случится это именно сегодня, было несложно. Еще со времен «Атланты Трэшерз» один из любимых соперников для Овечкина — «Джетс». До сегодняшнего матча в активе форварда было 52 гола в играх против этой франшизы и уже в концовке первого периода он открыл счет и нехитрым броском распечатал Давида Риттиха. Чех стал 166-м голкипером, которого переиграл Александр и только у Патрика Марло (177) и Яромира Ягра (178) этот список больше.

«Моя семья, мои мама и папа смотрят игру в Москве. Это нечто особенное. Иметь возможность забить гол на глазах у наших болельщиков — это уникально. Мы все творим историю прямо сейчас. Я счастлив», — скромно поделился эмоциями в перерыве Овечкин. Капитан «Вашингтона» был предельно настроен сделать этот вечер особенным и уже в середине матча поучаствовал в голе Сонни Милано. Для Александра эта передача стала 19-й в текущем сезоне.

«Виннипег» долго вкатывался в игру и лишь в последней двадцатиминутке сумел оказать настоящее давление на соперника. Голкипер «Кэпиталз» Чарли Линдгрен провел очередной уверенный матч и с 25 сейвами стал второй звездой встречи. Американский вратарь прекрасно справляется со своей работой, а отсутствие Дарси Кемпера из-за травмы болельщики даже не заметили. Хозяева вели дело к четвертой победе подряд, но настроение «Вашингтону» испортило страшное попадание шайбы в голову Джона Карлссона, из-за которого защитник не смог продолжить игру.

«Джетс» пытались спасти интригу после шайбы Кевина Стенлунда, но концовка осталась за хозяевами. Евгений Кузнецов сделал все для того, чтобы самому не забивать в пустые и помог забить исторический гол Овечкину. Вот так выглядела заброшенная шайба, благодаря которой Александр обошел в списке снайперов Горди Хоу. Разумеется, на лед высыпали партнеры, а на медиакубе запустили поздравление от Марка Хоу.

«Пришло время поставить новые цели в погоне за номером 99», — сказал сын знаменитого канадского нападающего. Теперь Овечкин выходит на сложнейшую прямую этой погони, но с такой поддержкой вокруг ему точно по силам справиться с этим рекордом. Все мы становимся свидетелями новой главы хоккейной истории, о которой рано или поздно снимут в Голливуде фильм.