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Сегодня, 02:00

Победа в день рождения. «Кадиллак» Варламов вытащил «Айлендерс» из пропасти

Михаил Зислис
Обозреватель
Семен Варламов.
Фото ХК «Айлендерс»
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«Каролина» все равно уверенно ведет в серии — 3-1.

НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Айлендерс» — «Каролина» — 3:2 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Джарвис — 2 (бол., Гюнцель), 8:00 — 0:1. Барзал — 1 (Пелек, Хорват), 30:10 — 1:1. Пажо — 1 (бол., Добсон, Ли), 41:38 — 2:1. Ноесен — 2 (бол., Терявяйнен, Нечас), 54:08 — 2:2. Барзал — 2 (Бортуццо, Хорват), 81:24 — 3:2.
Вратари: Варламов (81:24) — Андерсен (81:24).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 35 (6+8+11+10) — 44 (8+13+5+18).
Наши: Исхаков (5.58/0/0), Романов (32.05/3/+2) — Кузнецов (12.08/1/0), Орлов (29.07/3/0), Свечников (25.50/3/-1).
27 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

О том, как возрождать из руин еще недавно основного вратаря Илью Сорокина, у тренерского штаба «Айлендерс» еще будет много времени подумать в межсезонье. Пока команда не хочет сдаваться и выиграла свой первый матч в серии против «Каролины». Отлично проявил себя в свой 36-й день рождения голкипер Семен Варламов, действовавший максимально уверенно. Без него о победе ньюйоркцы могли бы только мечтать.

Главный тренер «Островитян» Патрик Руа после второй игры серии, комментируя свое решение по вратарям, сравнил Варламов с роскошным «Кадиллаком», а Сорокина — с быстрой «Феррари». Однако для последнего дебют в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли сложился неудачно и его заменили в третьем матче после трех пропущенных шайб, отправив в «гараж», видимо, до конца серии. Тогда как «Кадиллак» отлично завелся, набрал скорость и привез свою команду к победе.

Сам матч получился довольно нудным, хотя «Айлендерс» впервые в этом плей-офф смотрелись солидно на протяжении всей встречи, а не только отрезками. «Каролина», забив первой, не стала дальше рисковать и ждала ошибок соперника. Однако Варламов был надежен, тем самым вселив уверенность в своих партнеров. Долгое время самым интересным и запоминающимся моментом из всего матча стало явление в студии в одном из перерывов легендарного баскетболиста Шакила О'Нила. В НХЛ, оказывается, тоже умеют делать шоу, выходя за рамки давно принятых стандартов. Жаль, что артистичному Шаку в детстве не имел шансов оказаться в хоккее. Иначе бы Хенрику Лундквисту, которому гигант полностью перекрыл своей мощной фигурой обзор на импровизированной площадке в студии, в годы игровой карьеры пришлось бы максимально тяжело.

Другим героем матча в составе «Айлендерс» стал Мэтью Барзэл. Он сумел дважды пробить неплохо игравшего голкипера «Ураганов» Фредерика Андерсена. Эмоции победителей после гола во втором овертайме были максимально яркими — словно они гарантировали себе выход во второй раунд. Но принципиально в серии ровным счетом ничего не поменялось. «Каролина» вряд ли повторит свои ошибки еще раз, а резервов, чтобы прибавить, у ее соперника не заметно.

Семен Варламов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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