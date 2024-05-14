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Сегодня, 08:36

Тренер клуба НХЛ — об отстранении Ничушкина: «Огромная потеря для «Колорадо»

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Главный тренер одной из команд НХЛ, который пожелал остаться анонимным, в интервью порталу The Athletic прокомментировал отстранение от игры в лиге форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

«Во время игры против Ничушкина мы не могли справляться с его габаритами, силой и скоростью. Он может изменить ход игры, ее импульс, используя все вышеперечисленное. Его отстранение — огромная потеря для «Эвеланш» при игре «пять на пять» и в большинстве», — рассказал тренер.

Валерий Ничушкин. Новый скандал с Ничушкиным: его опять отстранили от матчей НХЛ! Теперь на полгода и с лишением зарплаты

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. 29-летний россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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