Панарин затащил в овертайме! Его связка с Кейном становится все мощнее

Обзор игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Скиннер — 29 (Любушкин, Томпсон), 27:52 — 1:0. Кейн — 18 (Миллер, Труба), 31:28 — 1:1. Панарин — 20 (бол., Фокс, Зибанежад), 62:02 — 1:2.

Вратари: Луукконен — Шестеркин.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (6+13+14+0) — 26 (7+5+11+3).

Наши: Любушкин (15.54/1/+1) — Панарин (20.05/5/+1), Тарасенко (13.24/2/0).

12 марта. Баффало. KeyBank Center.

«Баффало» после позора с «Далласом» (4:10) принимал дома «Рейнджерс» и на этот раз сделал своим болельщикам не так больно. Однако команда все равно проиграла в четвертый раз подряд, пусть и достойно. Хозяева не дали заскучать Игорю Шестеркину, который отразил 32 броска и стал первой звездой матча. Однако по понятным причинам не только он был в центре внимания в этой игре.

Патрик Кейн впервые в составе «Рейнджерс» приехал в свой родной город и символично передал всем привет. Правда, в случае с его голом не обошлось без везения. Американец отдавал передачу с фланга, но шайба рикошетом от конька защитника «Сэйбрз» Оуэна Пауэра залетела в ворота. Этот гол Кейна стал уже вторым за «Рейнджерс» и после точного броска Джеффа Скиннера он позволил гостям сравнять счет спустя всего три минуты.

В основное время болельщики больше не увидели заброшенных шайб и определить победителя получилось только в овертайме. «Баффало» вполне мог забрать два очка, но Расмус Далин подвел партнеров своим удалением. «Бродвейцам» понадобилось меньше минуты, чтобы реализовать численный перевес, а на добивании здорово сыграл Артемий Панарин. Форвард забил 20-й гол в нынешнем сезоне и стал восьмым российским игроком, которому покорилась эта планка.

Также стоить отметить Илью Любушкина. Защитник «Сэйбрз» отдал передачу во втором матче подряд и провел на льду почти 16 минут. В текущем сезоне его команда вызывает только уважение, но пока думать о плей-офф ребятам еще рановато. Игра «Баффало» не может похвастаться стабильностью, а очки теряются даже в матчах с прямыми конкурентами. Тем не менее, потенциал у команды огромный и его просто необходимо правильно реализовать.

Наместников провел лучший матч сезона

«Флорида» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Шайфли — 37 (бол., Уилер, Коннор), 6:43 — 0:1. Элерс — 6 (Нидеррайтер, Наместников), 15:03 — 0:2. Ткачак — 29 (бол., Монтур, Верхэге), 16:44 — 1:2. Наместников — 7 (бол., Элерс, Коннор), 19:07 — 1:3. Райнхарт — 23 (бол., Барков, Ткачак), 24:09 — 2:3. Наместников — 8 (Элерс, Уилер), 32:59 — 2:4. М. Стаал — 3 (Э. Стаал, Райнхарт), 40:33 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Барков, Монтур), 46:24 — 4:4. Шайфли — 38 (Коннор, Шмидт), 64:31 — 4:5.

Вратари: Бобровский — Хеллибак.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 48 (19+17+8+4) — 27 (9+10+6+2).

Наши: — - Наместников (17.59/3/+2).

12 марта. Майами. FLA Live Arena.

«Флорида» и «Виннипег» устроили шикарную хоккейную перестрелку, а одним из ее главных героев стал Владислав Наместников. «Джетс» для него — восьмая команда в НХЛ и попал он к своему хорошо знакомому тренеру Рику Боунессу. Чувствуется, что на новом месте Владислав ощущает себя комфортно и в четырех играх за новый клуб он набрал 5 (2+3) очков. Сегодня на его счету дубль, передача и статус третьей звезды матча.

«Виннипег» упускал преимущество, ведя в счете 3:1 и 4:2, но все равно дожал соперника в овертайме. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский проводил второй матч за два дня и показал не лучшую игру. Российский вратарь пропустил 5+ шайб в шестой раз в сезоне, но порой кажется, что защита готова отдать Бобровского сопернику на растерзание. В прошлом году этот недостаток можно было нивелировать сумасшедшей атакой, но теперь все работает иначе.

Бостонская машина

«Бостон» — «Детройт» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Копп — 7 (мен.), 1:36 — 0:1. Чейссон — 1 (бол., Перрон, Ларкин), 4:32 — 0:2. Линдхольм — 8 (Койл, Фредерик), 32:43 — 1:2. Бержерон — 24 (бол., Дебраск, Орлов), 34:11 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Грир, Носек), 53:54 — 3:2.

Вратари: Ульмарк — Хелльберг (57:42).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 38 (11+18+9) — 31 (15+2+14).

Наши: Орлов (21.51/0/+1) — -.

Бостон. TD Garden.

Этих парней просто не остановить! «Бостон» отыгрался с 0:2 у «Детройта», быстрее всех в истории НХЛ одержал 50-ю победу (64 матча) и стал первой командой нынешнего сезона, вышедшей в плей-офф. На данный момент у «Брюинз» 105 очков. Отметился в таком историческом матче и Дмитрий Орлов. Российский защитник поучаствовал в заброшенной шайбе Патриса Бержерона в большинстве, а автором победного за шесть минут до окончания третьего периода гола стал Гарнет Хатауэй. Пока экс-игроки «Вашингтона» максимально пришлись ко двору на новом месте.