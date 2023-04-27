Бобровский спас «Флориду» от вылета! Отразил больше 40 бросков и украл победу у «Бостона»

Один из лучших кубковых матчей в карьере русского вратаря.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Пятый матч

«Бостон» — «Флорида» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Дюклер — 1 (Верхэге), 8:26 — 0:1. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 22:27 — 1:1. Беннетт — 3 (Верхэге, Казинс), 38:52 — 1:2. Бержерон — 1 (бол., Маршан, Макэвой), 44:33 — 2:2. Райнхарт — 2 (бол., Ткачак, Барков), 45:14 — 2:3. Холл — 5 (Карло, Койл), 49:16 — 3:3. Ткачак — 3 (Верхэге), 66:05 — 3:4.

Вратари: Ульмарк — Бобровский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (9+18+16+4) — 25 (8+8+6+3).

Наши: Орлов (25.59/1/0) — -.

Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 3-2.

После очередной невыразительной регулярки и проигранной конкуренции за место основного голкипера ахаэловскому ноунейму Алексу Лайону до начала серии с «Бостоном» от Сергея Бобровского уже мало кто ждал чего-то хорошего в плей-офф. Тем более в ситуации, когда в пятом матче серии «Флорида» на выезде оказалась в шаге от вылета. Однако этой ночью россиянин второй раз подряд вышел в старте, отразил 44 броска по своим воротам и выдал, возможно, свой лучший кубковый матч за последние несколько лет, сумев спасти «Пантерз» от завершения сезона. И тем удивительнее, что лига даже не наградила его званием одной из трех звезд встречи.

А ведь без воспитанника «Кузни» команда из Санрайза уже бронировала бы билеты в отпуск. Причем главное спасение он совершил в самом конце третьего периода при счете 3:3. За семь секунд до сирены при вбрасывании в чужой зоне защитники «Флориды» в своем привычном истерически-юмористическом стиле умудрились после казалось бы выигранного единоборства на точке пустить «1 в 0» настырного Брэда Маршана, который не сумел переиграть хладнокровного Бобровского.

Правда, без гола в ворота сибиряка самый ненавистный игрок лиги со льда не ушел, сравняв счет в начале второй двадцатиминутки. Сперва франкофон прошил 72-го номера гостей, а затем самостоятельно продавил его на добивании. И эта шайба «Бостона», пожалуй, единственная, в которой Бобровскому можно предъявить хоть какие-то претензии. В остальном же Сергей был максимально надежен и впервые за долгое время излучал настоящую уверенность.

«Ему нужно было внести свою лепту, как это делают Мэттью Ткачак и Александр Барков. Лидеры тащат команду, и Бобровский был гениален», — прокомментировал сегодняшнюю игру своего голкипера главный тренер «Пантер» Пол Морис.

«Он блестяще играл весь матч, сегодня он был нашим лучшим хоккеистом. Впечатляющее выступление, которое нам непременно надо было выигрывать», — не остался в стороне нападающий Сэм Беннетт.

А вот у его визави и главного претендента на «Везину» Линуса Улльмарка день сегодня явно не задался. В овертайме швед неудачно выкатился за ворота и на ровном месте подарил шайбу Картеру Верхэге, который выдал из угла передачу на пятак и сделал героя матча из Мэттью Ткачака. И если «Флорида» сумеет перевернуть ход противостояния, то этот момент точно будет сниться вратарю «Мишек» в страшных снах.

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Единственным же по-настоящему светлым пятном для «Бостона» стало долгожданное возвращение в строй Патриса Бержерона, который пропустил старт плей-офф из-за травмы верхний части тела и сегодня сразу же отличился результативным подставлением. И, глядя на то, как здорово он отрабатывал в прессинге и вынуждал защитников соперника ошибаться, нет сомнений, что в шестом матче он сможет помочь своей команде поскорее закрыть эту серию. По крайней мере, сомневаться в его форме пока что не приходится.