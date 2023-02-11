«Ближе к Гретцки?» Малкин вошел в топ-50 бомбардиров в истории НХЛ

Сегодня, 13:20
Малкин отметился двумя передачами в гостевом матче «Питтсбурга» с «Анахаймом» (6:3). И это был тот самый момент: 36-летний центрфорвард набрал 1200 очков (463 голов, 737 передач) в 1032 играх регулярных чемпионатов НХЛ.
Евгений стал 51-м хоккеистом в истории лиги с 1200 очками и теперь открывает исторический топ-50 бомбардиров вместе с Дино Сиссарелли (форвард провел за карьеру 1232 матча). Среди действующих игроков в нем еще трое — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1471 в 1159 матчах, 15-е место), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1464 в 1326, 17-е) и форвард «Чикаго» Патрик Кейн (1215 в 1154, 46-е). В этой топовой четверке только Кросби набрал 1200 очков быстрее Малкина (за 927 игр), а Овечкин (1072) и Кейн (1130) ему уступают.
Джино — третий хоккеист «Питтсбурга» с 1200 очками, после Кросби и Марио Лемье (1723 в 915 матчах). И всего второй россиянин, среди которых он является лучшим в истории ассистентом.
Кросби, Овечкин и не только адресовали добрые слова Малкину заранее. После паузы на Матч звезд уральцу нужно было набрать четыре очка, он не стал тянуть и добрался до отметки за два матча — в эмоциональной игре с «Колорадо» на своем льду (2:1 ОТ) и теперь в гостях у «Дакс». Историческая передача — пас на Брайана Раста в третьем периоде, после чего Евгений и все остальные оценили бекхэнд американского форварда. И все вместе — достижение россиянина.
«Сложно сформулировать, но не собираюсь говорить, что это просто цифры. Это огромное достижение. Играя каждый год, вероятно, на своем максимуме, считаю, что вышел на очень большие цифры. И я постараюсь продолжать. Надеюсь, останусь здесь еще на три следующих года, — сказал Малкин. — И знаете, не хочу говорить только про очки. Последние пару матчей мы сыграли намного лучше. У нас сильная команда, мы получаем больше удовольствия от игры, прибавляем в уверенности. И сейчас забываю про эти очки, готовлюсь играть завтра».
«Питтсбург» открыл выезд на западное побережье уверенной победой. Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон с помощью «Пингвинз» обновил клубный рекорд по числу отраженных бросков — 53. Предыдущее достижение также принадлежало Гибсону, который сделал 52 спасения против «Флориды» в апреле 2022-го.
Сдержанная реакция Малкина и желание забыть о своих очках перед следующей игрой с «Лос-Анджелесом» не остановили журналистов. Поздравления и вопросы после первого не закончились.
«Спасибо! Спасибо!» — снова поблагодарил Евгений за добрые слова о своем хоккее. И следом с улыбкой отреагировал на предложение назвать свой бомбардирский ориентир при неменяющемся все эти годы стиле игры и предположение о возможном выходе на отметку 1500 очков.
«Это вы мне скажите — ближе к Гретцки или что? Нет, знаете. У меня была пара серьезных травм. Двенадцать сотен — хорошее число, — сказал Малкин. — Имею в виду, что жизнь хороша, не собираюсь рассуждать, сколько бы набрал очков, если бы не эти травмы и другие причины. Я благодарен за то, чего добился. Играю в великолепной команде, у меня еще есть три года. Возможно, когда завершу карьеру, у меня будет пятнадцать сотен очков. И это тоже очень хорошее число. Так что все нормально».