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Сегодня, 15:45

Малкин номинирован в НХЛ на неожиданный приз. Он его достоин?

Андрей Жданюк
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин с Роналдом Макдоналдом.
Фото ХК «Питтсбург», Соцсети
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Россияне никогда не выигрывали «Кинг Клэнси Трофи».

Евгений Малкин вошел в список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи». Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни. Каждый клуб лиги представлен одним кандидатом. Обладатель трофея получит 25 тысяч долларов, которые потратит на благотворительные цели по своему выбору. «Кинг Клэнси Трофи» вручается с 1988 года, но россияне еще никогда не становились обладателями этого приза.

Награда названа в честь умершего Фрэнсиса М. Кинга Клэнси, который был хоккеистом «Оттавы» и «Торонто». Он внес вклад в первое чемпионство «Мэйпл Лифс» в 1932 году, а также принимал участие в благотворительной игре Эйса Бэйли, которая по сути стала первым Матчем звезд НХЛ. В 1958 году Клэнси был включен в Зал хоккейной славы. Пока Хенрик Седин стал единственным игроком, выигрывавшим приз больше одного раза. В 2016 году он выиграл его сам, а в 2018-м разделил награду с братом и партнером по команде Даниэлем.

Список кандидатов на получение награды «Кинг Клэнси Трофи» — 2023

Схема определения победителя достаточна проста. Игроку необходимо быть не только авторитетом в коллективе, но и заниматься благотворительностью. Конкуренция у Малкина очень большая. В прошлом году приз получил канадский защитник Пи Кей Суббан. Как сообщает официальный сайт НХЛ, хоккеист создал несколько благотворительных фондов, постоянно помогает малообеспеченной молодежи, оказывает помощь в борьбе с коронавирусом и раком, а также выступает за социальную и расовую справедливость.

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Малкин. Конец эпохи. Овечкин и Малкин пролетели мимо плей-офф — годы берут свое

В начале этого сезона Евгений объявил об инициативе I'm Score for Kids («Я забиваю для детей»). Форвард жертвовал по 710 долларов за каждое набранное очко в регулярном чемпионате, а деньги отправились в фонд Роналда Макдоналда. Малкин набрал за сезон 83 (27+56) балла, что составило почти 59 тысяч долларов на благотворительность. Будет ли этого достаточно для завоевания «Кинг Клэнси Трофи», непонятно, но еще ни один игрок «Питтсбурга» не выигрывал этот приз.

Евгений Малкин с Роналдом Макдоналдом.
ХК «Питтсбург», Фото Соцсети

Для самого Малкина вряд ли эта награда имеет большое значение. Евгений провел классный чемпионат, впервые с сезона-2008/09 сыграл минимум 80 матчей в регулярке НХЛ, но его команда все равно не попала в плей-офф. И тем не менее пополнить коллекцию личных наград было бы символично. В послужном списке Евгения уже есть «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Список более чем внушительный, но получить очередное признание всегда приятно.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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