Конец эпохи. Овечкин и Малкин пролетели мимо плей-офф — годы берут свое

Разбираемся в проблемах, которые не позволили «Питтсбургу» и «Вашингтону» продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

Будущее Кузнецова в «Вашингтоне» — под вопросом

Уходит эпоха. Сильнейшие хоккеисты поколения — Сидни Кросби, Евгений Малкин и Александр Овечкин — дружно пролетели мимо плей-офф. «Питтсбург» присоединился к вашингтонской банде лузеров и впервые с сезона-2005/06 остался без похода за Кубком Стэнли. В другое время мы бы рассуждали о шансах Малкина и Овечкина на чемпионате мира. Предсказывали бы финал мечты с канадцами и вывеску Ови против Сида. Сейчас остается только посочувствовать командам, чьи чемпионские окна давно заколочены здоровенными гвоздями, а теперь «Кэпиталз» и «Пингвинз» заслуженно не попали в плей-офф.

«Столичные» первыми расстались с надеждами на место в восьмерке «Востока». Четвертый раз за эпоху Александра Овечкина «Кэпиталз» завершают сезон в регулярке. Собственно, все шло к такой развязке, когда клуб запустил перестройку и обменял важных хоккеистов. В 2023 году меньше, чем «Вашингтон», набрал очков только кризисный «Сан-Хосе». Кажется, в клубе смирились, что сезон завершится непривычно рано. Падение «Кэпиталз» продолжается не первый год после выигранного в 2018-м Кубка Стэнли. Досадно, но закономерно. Запущенная перестройка не оставляла другого выбора.

Наивно звучали заявления руководства о продолжении борьбы за плей-офф. Погоня за двумя зайцами ожидаемо не закончилась ничем хорошим. За регулярку «Вашингтон» расстался с важными игроками. Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэйя обменяли в «Бостон». Эрика Густафссона — в «Торонто». Ларса Эллера — в «Колорадо». Маркуса Юханссона — в «Миннесоту». Перечисленные команды без лишних трудностей зашли в плей-офф и планируют пошуметь в кубковой части. Сделки подтверждают ценность покинувших «Вашингтон» хоккеистов. «Кэпиталз» пожертвовали настоящим ради будущего и разгрузили платежку. Логичный шаг, понимая, что состав стареет и клубу необходима перестройка. В то же время генменеджер Брайан Маклеллан подписал отложенный приговор: плей-офф команде, затеявшей такие изменения, не светит.

За непопаданием в плей-офф должны последовать новые изменения. Не исключаю расставания с главным тренером Питером Лавиолеттом. Раз уж «Кэпиталз» омолаживают состав, стоит рассмотреть нового тренера на перспективу с современным взглядом на хоккей. Под вопросом будущее Евгения Кузнецова. Который сезон в североамериканской прессе обсуждают возможный обмен челябинца. Из плюсов — впервые за долгое время «Вашингтон» может получить высокий выбор на драфте. Удастся ли привлечь нового Овечкина или Бэкстрема — скоро узнаем. Время нынешнего «Вашингтона» постепенно уходит.

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Ветераны не подвели «Питтсбург»

«Питтсбург» выбрал другую концепцию, но получил аналогичный результат. Проблемы, вытекающие из стареющего костяка лидеров, закономерны. Ветераны, которых клуб продлил прошлым летом, не подвели. Малкин по результативности выдал лучший сезон с 2018 года и идет по графику 1,02 очка за матч. Минимум вопросов к Крису Летангу, который перенес инсульт и вернулся на лед. И набрал больше очков, чем другие защитники и некоторые нападающие. «Питтсбург» отказался от резкой перестройки, доверился хоккеистам, с которыми выигрывал кубки, но не создал достойную подпитку для выстраивания баланса. В этом видится очевидный просчет управленческой команды во главе с генменеджером Роном Хекстоллом.

Хекстолл зашел в «Питтсбург» в феврале 2021 года. За два сезона генменеджер не закрыл проблемные позиции. Не решен вопрос с основным вратарем — сомнительная ставка на Тристана Джарри не повысила акции «Пингвинз». Стареющие лидеры не получили свежей подпитки. Все сходилось на вере в сверхспособности Малкина и Кросби. «Питтсбург» своей концепцией больше заслуживал попадания в плей-офф, но бездарная игра с «Чикаго», когда команда открыла путь в плей-офф «Айлендерс», перечеркнула все старания регулярки. Полагаю, так потерять шансы на плей-офф даже обиднее, чем последовать примеру «Вашингтона».

Руководство «Пингвинз» чересчур консервативно в действиях. Команда заждалась свежих идей и новых лидеров. Отсутствие высоких драфт-пиков сокращает варианты для маневров. В таком случае следует искать недрафтованных свободных агентов в Европе. Рисковать, как тот же «Ванкувер» с Андреем Кузьменко или «Чикаго» с Артемием Панариным. Только так возможно провернуть деликатную перестройку, сэкономив на контрактах новичков, и озолотить звезд-ветеранов, что клуб сделал прошлым летом.

«Питтсбург» и «Вашингтон» входят в тройку самых возрастных команд лиги. Основное ядро игроков стареет — этот процесс невозможно остановить. Усугубили проблемы «Кэпиталз» травмы лидеров. Много матчей пропустили Бэкстрем, Карлсон, Оши и Уилсон. «Столичные» и без них цеплялись за плей-офф, выдавали неплохие отрезки, но отсутствие лидеров, конечно, сказалось. Как и личная трагедия Овечкина, который 15 февраля потерял отца. Проблемы навалились на «Вашингтон», как снежный ком. И без того стареющая команда не справилась с трудностями и запустила перестройку в течение регулярки. Дальновидный шаг руководства, которое адекватно оценило ситуацию и проинвестировало в будущее клуба.

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

Овечкин и Малкин еще сыграют в плей-офф?

Сомневаюсь, что «Питтсбург» решится на глобальную перестройку, пока действуют контракты Кросби, Малкина и Летанга. Тем более Сидни и Евгений не пропустили ни одного матча в регулярке. «Пингвинз» выбрали другой путь. Более рискованный, но уважительный к хоккеистам-ветеранам. Оба клуба в любом случае обречены на регресс или стагнацию, которая поглотит команды при самом благоприятном сценарии. В НХЛ невозможно запустить одномоментную перестройку. Этот процесс происходит годами и не всегда гарантирует радужные перспективы.

Мы еще можем увидеть Малкина, Кросби и Овечкина в плей-офф. Пока Александр гонится за Уэйном Гретцки, «Вашингтон» не скатится до уровня нынешнего «Чикаго» или «Коламбуса». Аналогичный вывод сделаю о «Питтсбурге». На сезон-другой запала стареющих лидеров «Пенс» хватит, чтобы цепляться за восьмерку. Однако руководству стоит серьезно задуматься о перспективах и точечно омолаживать состав, закладывая фундамент будущего «Питтсбурга». Иначе стадия стагнации или регресса только затянется.