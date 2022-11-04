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Сегодня, 20:45

Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб

Кирилл Бурдаков
Статистик
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Ови забивает в гостях больше, чем дома.

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Детройта», забив 786-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский снайпер сократил отставание от занимающего второе место в истории Горди Хоу до 15 шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого отделяет 108 голов.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"

А вот в другой снайперской гонке Овечкин уже сравнялся с Хоу, повторив вечный рекорд лиги. Все свои голы Александр забил в составе «Вашингтона». Мистер Хоккей 786 раз огорчил соперников «Детройта», проведя, правда, на 401 матч больше, чем Ови. Тройку лидеров, кстати, замыкает еще одна легенда «красных крыльев» Стив Айзерман.

Лидеры НХЛ по голам за одну команду. Фото "СЭ"

Заодно Ови отпраздновал еще один уникальный юбилей. Александр стал всего вторым игроком в истории, кому удалось забить 400 голов на чужих площадках. От рекордсмена лиги Уэйна Гретцки его отделяет всего две гостевые шайбы. Интересно, что из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,89% шайб, у канадца — 52,31%.

Лидеры НХЛ по голам в гостевых матчах. Фото "СЭ"

В бомбардирском рейтинге Александр с 1420 (786+634) очками вышел 19-е место в истории. От идущего 18-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает всего на один балл, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 37, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 169.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
Уэйн Гретцки
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Овечкин подобрался к величайшему рекорду в истории НХЛ. Один гол — и он его побьет