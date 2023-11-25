Праздник для «Тампы»: разгромили «Каролину», Василевский вернулся, а Кучеров набрал 6 очков за матч!

Российский нападающий возглавил список бомбардиров.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8.

Вратари: Раанта — Василевский.

Штраф: 12 — 34.

Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8).

Наши: Орлов (18.16/5/0), Свечников (14.54/1/-1) — Кучеров (20.30/3/+4), Сергачев (23.19/0/+2).

25 ноября. Роли. PNC Arena. 18802 зрителя.

«Я думаю, это произойдет после Дня Благодарения», — говорил в начале ноября Джон Купер о возвращении Андрея Василевского. Российский вратарь пропустил начало сезона из-за операции на спине. В воротах у «Тампы» вместо него появлялись Мэтт Томкинс и Йонас Йоханссон. У обоих коэффициент надежности за 2 месяца превысил 3,4, а процент отраженных бросков не добрался и до 90 процентов.

Как и обещал Купер, уже на следующий день после Дня Благодарения Василевский вернулся в ворота «Лайтнинг».

В первом периоде «Тампа» устроила мощный дебют своему голкиперу, почти не выходя из зоны. За весь период «Лайтнинг» нанесли лишь 1 бросок в створ, а по воротам Василевского прилетело 8 бросков. В конце первого периода Стефан Ноусен оказался совершенно один на пятаке перед воротами «Тампы» и забросил первую шайбу в ворота Василевского после возвращения.

Однако во втором периоде все перевернулось с ног на голову. «Тампа» продемонстрировала, почему в матчах с ней не стоит удаляться. В первые шесть минут периода игроки «Харрикейнс» четыре раза нарушили правила и получили три шайбы в свои ворота.

Примечательно, что во всех трех шайбах принял участие Никита Кучеров: два паса и гол.

Во второй половине периода игроки «Тампы» решили, что для них все складывается слишком удачно, и начали давать шансы противнику в большинстве. Одну из таких возможностей реализовал Майкл Бантинг с передачи Андрея Свечникова. Российский форвард не может отличиться с начала сезона — уже 11 матчей подряд. Зато он уже сделал 7 результативных передач.

В третьем периода оборона «Каролины» совершенно посыпалась, а игроки «Тампы» организовали еще пять шайб. Удивительно, что Рон Бриндамор решил не менять Раанту, который пропускал буквально все, что летело. С другой стороны, возможно и хорошо, что Кочетков не стал портить свою статистику в таком матче.

Всего «Тампа» нанесла 15 бросков по воротам «Харрикейнс» и 8 из них стали голевыми. Антти Раанта завершил встречу с 46,67 процента отраженных бросков. Никита Кучеров завершил матч с 6 (2+4) очками и показателем полезности «+3». У Михаила Сергачева только один ассист при показателе полезности «+2».

После этого матча Кучеров возглавил список лучших бомбардиров лиги. Теперь на его счету 35 (15+20) очков в 20 матчах. Ближайший преследователь — Куинн Хьюз — отстает от россиянина на 4 очка.

Что касается Василевского, то он сделал 23 сэйва и закончил матч с 92 процентами отраженных бросков. Вполне неплохо после такого перерыва.