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Сегодня, 03:10

У Овечкина отняли гол! «Вашингтон» после серии побед уничтожили дома

«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ
Максим Клементьев
Корреспондент отдела хоккея
25 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» разгромил «Кэпиталз».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)
Голы: Кейн — 9 (Драйзайтль, Дешарне), 14:10 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 4 (Макдэвид, Хаймэн), 15:24 — 0:2. Бушар — 5 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 23:44 — 0:3. Драйзайтль — 7 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 24:48 — 0:4. Драйзайтль — 8 (бол., Хаймэн, Макдэвид), 38:37 — 0:5.
Вратари: Линдгрен — Скиннер.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (6+11+8) — 35 (21+9+5).
Наши: Алексеев (13.20/1/-1), Кузнецов (21.40/2/-1), Овечкин (23.54/3/-1) — -.
24 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Смена главного тренера не дала мгновенного результата. После увольнения Джея Вудкровта «Ойлерз» сначала одержали две победы, а затем проиграли трижды подряд, все отдаляясь от зоны плей-офф.

Обратная ситуация — у «Вашингтона». Никто в здравом уме не считал их перед началом сезона фаворитами на взятие «чашки», в отличие от того же «Эдмонтона». Однако команда Овечкина выдала очень быстрый старт, а к матчу с «Вашингтоном» подошла с 5-матчевой победной серией.

24&nbsp;ноября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; 0:5. «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон». У Овечкина «-1»

Кроме того, к матчу с «Ойлерз» после болезни вернулся Евгений Кузнецов. Спенсер Карбери определил его в звено к Ти Джею Оши и Сонни Милано. Но по ходу матча сочетания в «Кэпиталз» неоднократно менялись. Более-менее стабильно провела игру только четвертая тройка.

В первом периоде «Эдмонтон» выглядел солиднее соперника и закономерно повел в счете 2:0. Даже несмотря на то, что обе шайбы, влетевшие в ворота Чарли Линдгрена в первые 20 минут встречи, были немного шальными.

Уже в первые 5 минут второго периода у хоккеистов «Вашингтона» откровенно начали сдавать нервы. Сначала Том Уилсон в стиле Дамира Рыспаева полез на троих игроков «Эдмонтона» и получил две минуты за грубость. Затем опытный Джон Карлсон схлопотал удаление за оскорбление судей.

Обе эти попытки численного преимущества «Эдмонтон» реализовал, поведя в счете уже в четыре шайбы. Оставшиеся 35 минут встречи фактически превратились в формальность.

Во втором периоде «Ойлерз» еще несколько раз убегали в опасные контратаки, а в концовке Леон Драйзайтль вновь реализовал попытку большинства — 5:0.

Макдэвид, который прошлую регулярку завершил с со 153 результативными действиями, впервые в этом сезоне смог набрать более двух очков за игру. Канадец в игре с «Вашингтоном» отметился сразу 4 результативными действиями. Теперь на его счету 20 (6+14) очков в 17 матчах. На счету Леона Драйзайтля дубль и ассист. Всего в 19 матчах сезона немец уже набрал 26 (8+18 очков).

В третьем периоде Овечкин и Кузнецов повторили эпизод из матча «Локомотив» — СКА. Евгений выиграл в большинстве вбрасывание, а Александр мгновенно бросил в касание и забил. Однако судья уже после броска свистнул о нарушении процедуры вбрасывания. Ему очень повезло, что к тому моменту счет на табло был уже 5:0, а до конца игры оставались не доли секунды, а 14 с половиной минут.

За весь матч Овечкин в итоге нанес 3 броска в створ, но отличиться не смог. В 17 матчах на его счету всего 5 голов. С таким графиком погоня за Гретцки будет крайне непростой.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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