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Сегодня, 08:00

Кучеров — лучший русский в истории НХЛ и даже выше Овечкина? Через несколько лет эта безумная мысль станет реальностью

Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ по итогам регулярного чемпионата
Михаил Зислис
Обозреватель
Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона НХЛ.
Фото USA Today Sports
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Обозреватель «СЭ» сравнивает великих.

Никита Кучеров — лучший русский игрок в истории НХЛ? После нынешнего регулярного чемпионата эта смелая оценка уже не кажется огромным преувеличением. Такая точка зрения по-прежнему выглядит крайне спорной, но только в текущем моменте. В ближайшем будущем она получит законное право на жизнь. У русской звезды «Тампы» впереди достаточно времени, чтобы утвердиться в статусе самого-самого. Он способен в силу возраста выдать еще как минимум пару сезонов со ста и более набранными очками, добавив к ним несколько индивидуальных трофеев.

Никита Кучеров. Кучеров обошел Овечкина! Форвард «Тампы» выиграл уже второй «Арт Росс» в карьере

Мощная харизма, медийная раскрученность, спортивное долголетие, погоня за великим рекордом Уэйна Гретцки делают из Александра Овечкина супергероя современности. Но в чисто спортивном плане Кучеров ничуть не хуже.

Пора это признать, не обращая внимания на репутацию нападающего «Тампы». Он почти всегда производит впечатление человека максимально закрытого и скучного интроверта, при случае готового обозлиться на весь окружающий мир. Его натура не умаляет значение достижений. Они выдающиеся.

Рассуждать о величии игрока, еще не завершившего карьеру, всегда сложно, поскольку чаще приходится отталкиваться от личных впечатлений. Но тут на помощь приходит заокеанское поклонение цифрам. Оно оказалось заразным, поэтому о Кучерове, набравшем умопомрачительные цифры в нынешнем сезоне, говорят и пишут как никогда много.

Оценить игру нападающего по сравнению с легендами прошлого можно любым способом, но именно статистика дает самое лучшее представление о месте спортсмена в истории. Мнение о том, что именно Кучерова уже можно рассматривать как лучшего русского игрока за все время существования лиги, у меня созревало давно. Однако выделить один решающий фактор, после которого эта мысль стала доминирующей, сложно. С этим я определился постепенно — точно так же, как и Кучеров шел к своей славе. Не сразу, а шаг за шагом.

Нападающий не обладает невероятными физическими данными, богатырским здоровьем и никогда не оценивался как Next One. Но сейчас, когда феноменальный сезон позволил россиянину оказаться в компании с Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орром и Коннором Макдэвидом, легче осознать величие момента. Кучеров так же тащит на себе свою команду, как делали знаменитые канадцы, и помогает своим партнерам тоже выдавать отличные сезоны.

Никита Кучеров. Великий! Кучеров — лучший бомбардир сезона НХЛ второй раз в карьере

Яркое окружение было и у Гретцки с Лемье — много их партнеров по чемпионским командам со временем попали в Зал славы НХЛ. Не сомневаюсь, что-то же самое ждет Андрея Василевского, Виктора Хедмана и Стивена Стэмкоса. Все они большие звезды современности. Только Кучеров находится выше их всех. Похожая ситуация у Овечкина, хотя командные результаты у «Вашингтона» явно скромнее.

У Евгения Малкина и легенд прошлого типа Сергея Федорова, Павла Дацюка, Александра Могильного рядом были другие суперзвезды, которые концентрировали внимание на себе. Кучеров уже вознес себя на другую ступень по сравнению с большинством предшественников. Овечкин и Малкин совсем рядом. Но что будет через пять лет, через десять? Вероятно, Кучеров оставит позади абсолютно всех.

Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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