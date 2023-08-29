Овечкин: «Трамп шепнул мне: «Передай привет Владимиру Владимировичу»

Сегодня, 21:20
Суперзвезда мирового хоккея Александр Овечкин стал участником YouTube-шоу Gazgolder. Приводим самые яркие цитаты капитана «Вашингтона».
— У многих звезд шоу-бизнеса (например, у Шуры и лидера группы «Король и Шут») нет зубов. У кого из них вы взяли эту фишку?
— Не у Шуры точно. На самом деле, получить по зубам клюшкой или шайбой — абсолютно нормальное явление для хоккеиста. У меня стоит штифт, и после окончания карьеры я обязательно сделаю себе хорошую улыбку, но сейчас в этом нет смысла.
— Назовите свою самую горячую драку на льду.
— Я не люблю драться, но могу за себя постоять, если надо. Самая горячая драка у меня была с Андреем Свечниковым в плей-офф, а вообще каждый бой запоминается.
— Вы довольно неплохо играете в Counter-Strike. Как вы находите время для видеоигр при таком графике?
— Сейчас мне больше нравится играть в Call of Duty, а времени у меня достаточно много в поездках. Бывает, что уезжаем на неделю, а в перерывах между матчами заняться особо нечем, поэтому я в отелях подключаюсь к интернету и играю вместе с другими ребятами из команды. Когда нахожусь дома, то стараюсь все время уделять жене и детям.
— А в хоккей на приставке играете?
— В детстве очень часто играл, создавал себя в игре, прокачивался, а сейчас в моей жизни достаточно хоккея, поэтому играю очень редко.
— Что вам на ухо шепнул Дональд Трамп, когда вы были в Белом доме после завоевания Кубка Стэнли?
— «Передай привет Владимиру Владимировичу».
— Когда вы планируете побить рекорд Гретцки?
— Я думаю, что это произойдет не скоро. У меня есть еще три года контракта, надеюсь, что на третий получится. Самое главное, чтобы было здоровье, потому что в прошлом сезоне я несколько матчей из-за повреждений пропустил.
— Давит ли на вас этот рекорд психологически?
— Не давит, но я понимаю, что вопрос про рекорд обязательно прозвучит, если я буду давать интервью. Я не понимаю, что нового от меня хотят услышать.
— Были ли у вас мысли о том, чтобы уйти в какой-то другой вид спорта?
— У меня была мечта сыграть за футбольное московское «Динамо», в прошлом году эта мечта осуществилась — я отыграл десять минут, забил гол и чуть не умер. Я не знал, что разминки хоккеистов и футболистов так сильно отличаются. Думал, что мы выйдем, попинаем немного мячик, побегаем, а в итоге я очень сильно устал, из меня вытекло все, что я выпил за лето, я никак не мог отдышаться.
— Насколько тяжело в 37 лет заниматься хоккеем?
— Конечно, сказывается чуть-чуть возраст и то, что я проходил это уже очень много раз. Иногда хочется встать попозже, спокойно посидеть, открыть бутылочку пива. Но на самом деле нужно просто наслаждаться моментом, потому что спортивная жизнь очень коротка.
— Чем вам пришлось пожертвовать ради такой мощнейшей карьеры?
— Детством, потому что у спортсменов его практически нет. Тяжело, когда ты видишь, что твои друзья бегают и играют в футбол, а ты вместо этого каждый день ездишь на тренировки.
— Какая команда вам все-таки роднее — «Динамо» или «Вашингтон»?
— «Динамо» у меня всегда будет на первом месте, потому что у меня вся семья «динамовская». В России за другие команды я не играл, а в НХЛ уехал, потому что мечтал играть в лучшей лиге мира. Если бы «Динамо» было в НХЛ, то играл бы только за них.
— Чем американские болельщики отличаются от российских?
— У нас люди приходят, встают на фанатский сектор и кричат, а в Америке такого нет. Там люди приходят семьями, сидят, могут выпить пива или чего-то покрепче. У нас болеют совсем по-другому, там люди более культурные, если можно так сказать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -