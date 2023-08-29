Овечкин: «Трамп шепнул мне: «Передай привет Владимиру Владимировичу»

Главное из выступления Александра Великого на шоу Gazgolder.

Суперзвезда мирового хоккея Александр Овечкин стал участником YouTube -шоу Gazgolder . Приводим самые яркие цитаты капитана «Вашингтона».

— У многих звезд шоу-бизнеса (например, у Шуры и лидера группы «Король и Шут») нет зубов. У кого из них вы взяли эту фишку?

— Не у Шуры точно. На самом деле, получить по зубам клюшкой или шайбой — абсолютно нормальное явление для хоккеиста. У меня стоит штифт, и после окончания карьеры я обязательно сделаю себе хорошую улыбку, но сейчас в этом нет смысла.

— Назовите свою самую горячую драку на льду.

— Я не люблю драться, но могу за себя постоять, если надо. Самая горячая драка у меня была с Андреем Свечниковым в плей-офф, а вообще каждый бой запоминается.

— Вы довольно неплохо играете в Counter-Strike. Как вы находите время для видеоигр при таком графике?

— Сейчас мне больше нравится играть в Call of Duty, а времени у меня достаточно много в поездках. Бывает, что уезжаем на неделю, а в перерывах между матчами заняться особо нечем, поэтому я в отелях подключаюсь к интернету и играю вместе с другими ребятами из команды. Когда нахожусь дома, то стараюсь все время уделять жене и детям.

— А в хоккей на приставке играете?

— В детстве очень часто играл, создавал себя в игре, прокачивался, а сейчас в моей жизни достаточно хоккея, поэтому играю очень редко.

Александр Овечкин и «Вашингтон» на приеме у Дональда Трампа. Фото Global Look Press

— Что вам на ухо шепнул Дональд Трамп, когда вы были в Белом доме после завоевания Кубка Стэнли?

— «Передай привет Владимиру Владимировичу».

— Когда вы планируете побить рекорд Гретцки?

— Я думаю, что это произойдет не скоро. У меня есть еще три года контракта, надеюсь, что на третий получится. Самое главное, чтобы было здоровье, потому что в прошлом сезоне я несколько матчей из-за повреждений пропустил.

— Давит ли на вас этот рекорд психологически?

— Не давит, но я понимаю, что вопрос про рекорд обязательно прозвучит, если я буду давать интервью. Я не понимаю, что нового от меня хотят услышать.

— Были ли у вас мысли о том, чтобы уйти в какой-то другой вид спорта?

— У меня была мечта сыграть за футбольное московское «Динамо», в прошлом году эта мечта осуществилась — я отыграл десять минут, забил гол и чуть не умер. Я не знал, что разминки хоккеистов и футболистов так сильно отличаются. Думал, что мы выйдем, попинаем немного мячик, побегаем, а в итоге я очень сильно устал, из меня вытекло все, что я выпил за лето, я никак не мог отдышаться.

— Насколько тяжело в 37 лет заниматься хоккеем?

— Конечно, сказывается чуть-чуть возраст и то, что я проходил это уже очень много раз. Иногда хочется встать попозже, спокойно посидеть, открыть бутылочку пива. Но на самом деле нужно просто наслаждаться моментом, потому что спортивная жизнь очень коротка.

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

— Чем вам пришлось пожертвовать ради такой мощнейшей карьеры?

— Детством, потому что у спортсменов его практически нет. Тяжело, когда ты видишь, что твои друзья бегают и играют в футбол, а ты вместо этого каждый день ездишь на тренировки.

— Какая команда вам все-таки роднее — «Динамо» или «Вашингтон»?

— «Динамо» у меня всегда будет на первом месте, потому что у меня вся семья «динамовская». В России за другие команды я не играл, а в НХЛ уехал, потому что мечтал играть в лучшей лиге мира. Если бы «Динамо» было в НХЛ, то играл бы только за них.

— Чем американские болельщики отличаются от российских?

— У нас люди приходят, встают на фанатский сектор и кричат, а в Америке такого нет. Там люди приходят семьями, сидят, могут выпить пива или чего-то покрепче. У нас болеют совсем по-другому, там люди более культурные, если можно так сказать.