Сегодня, 07:50
Четыре из пяти претендентов на последние два места в плей-офф от Восточной конференции сегодня сыграли свои матчи. Результаты следующие:
«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0
«Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ
«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2
Благодаря победе «Айлендерс» обеспечили себе место в плей-офф и третью позицию в Столичном дивизионе: в первом раунде они сыграют против «Каролины».
Последнее вакантное место в розыгрыше Кубка Стэнли — второе из зоны «уайлд-кард». Напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).
Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»
|
Место
|
Команда
|
Матчи
|
Победы в основное время
|
Победы с учетом ОТ
|
Очки
|
1
|
Тампа-Бэй*
|
81
|
36
|
41
|
96
|
2
|
Вашингтон
|
81
|
31
|
35
|
89
|
3
|
Детройт
|
81
|
27
|
38
|
89
|
4
|
Питтсбург
|
81
|
32
|
36
|
88
|
5
|
Филадельфия
|
81
|
30
|
34
|
87
* Команда гарантировала себе место в плей-офф.
Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф:
«Монреаль» — «Детройт», 17 апреля, 2.00 мск
«Филадельфия» — «Вашингтон», 17 апреля, 2.00
«Айлендерс» — «Питтсбург», 18 апреля, 2.00
Рассмотрим все возможные расклады перед последними матчами.
1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает;
— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.
2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;
— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.
3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;
— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.
4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.