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НХЛ

Сегодня, 07:50

Кто попадет в плей-офф — Овечкин, Малкин или никто из них? Расклады перед последними матчами регулярки НХЛ

Отдел хоккея «СЭ»
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтону» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли нужно обыграть «Филадельфию».

Четыре из пяти претендентов на последние два места в плей-офф от Восточной конференции сегодня сыграли свои матчи. Результаты следующие:

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0

«Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2

Благодаря победе «Айлендерс» обеспечили себе место в плей-офф и третью позицию в Столичном дивизионе: в первом раунде они сыграют против «Каролины».

Последнее вакантное место в розыгрыше Кубка Стэнли — второе из зоны «уайлд-кард». Напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»

Место

Команда

Матчи

Победы в основное время

Победы с учетом ОТ

Очки

1

Тампа-Бэй*

81

36

41

96

2

Вашингтон

81

31

35

89

3

Детройт

81

27

38

89

4

Питтсбург

81

32

36

88

5

Филадельфия

81

30

34

87

* Команда гарантировала себе место в плей-офф.

Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф:

«Монреаль» — «Детройт», 17 апреля, 2.00 мск

«Филадельфия» — «Вашингтон», 17 апреля, 2.00

«Айлендерс» — «Питтсбург», 18 апреля, 2.00

Рассмотрим все возможные расклады перед последними матчами.

1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает;

— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.

2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;

— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.

3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;

— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.

4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Филадельфия Флайерз
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