Кто попадет в плей-офф — Овечкин, Малкин или никто из них? Расклады перед последними матчами регулярки НХЛ

«Вашингтону» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли нужно обыграть «Филадельфию».

Четыре из пяти претендентов на последние два места в плей-офф от Восточной конференции сегодня сыграли свои матчи. Результаты следующие:

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:0

«Детройт» — «Монреаль» — 5:4 ОТ

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 1:4

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 4:2

Благодаря победе «Айлендерс» обеспечили себе место в плей-офф и третью позицию в Столичном дивизионе: в первом раунде они сыграют против «Каролины».

Последнее вакантное место в розыгрыше Кубка Стэнли — второе из зоны «уайлд-кард». Напомним, что в НХЛ в плей-офф выходят по три лучшие команды дивизиона и еще две из конференции в целом. Также важное уточнение: при равенстве очков первый критерий, определяющий, кто будет выше в таблице, — победы в основное время, второй — победы в основное время и в овертайме (без учета побед по буллитам).

Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»

Место Команда Матчи Победы в основное время Победы с учетом ОТ Очки 1 Тампа-Бэй* 81 36 41 96 2 Вашингтон 81 31 35 89 3 Детройт 81 27 38 89 4 Питтсбург 81 32 36 88 5 Филадельфия 81 30 34 87

* Команда гарантировала себе место в плей-офф.

Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф:

«Монреаль» — «Детройт», 17 апреля, 2.00 мск

«Филадельфия» — «Вашингтон», 17 апреля, 2.00

«Айлендерс» — «Питтсбург», 18 апреля, 2.00

Рассмотрим все возможные расклады перед последними матчами.

1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает;

— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.

2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;

— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.

3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;

— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.

4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:

— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.