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НХЛ

Сегодня, 01:30

Панарин забил на глазах Знарка. А Овечкин даже ни разу не бросил

Михаил Скрыль
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» на классе разобрались с «Вашингтоном» и повели в серии.

НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Ремпе — 1 (Веси, Гудроу), 24:17 — 1:0. Панарин — 1 (Трочек, Лафренье), 24:50 — 2:0. Веси — 1 (Гудроу), 26:23 — 3:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Протас), 27:31 — 3:1. Крайдер — 1 (Зибанежад, Рословик), 56:17 — 4:1.
Вратари: Шестеркин — Линдгрен.
Штраф: 20 — 26.
Броски: 31 (7+9+15) — 21 (4+11+6).
Наши: Панарин (17.37/7/+1) — Алексеев (22.31/1/-2), Овечкин (19.36/0/-1).
21 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Счет в серии: 1-0.

В главной российской серии первого раунда плей-офф НХЛ много сюжетов, связывающих «Рейнджерс» и «Вашингтон». Питер Лавиолетт, уволенный прошлой весной из «Кэпиталз», выиграл с ньюйоркцами Восточную конференцию и начал поход за Кубком Стэнли встречей с бывшей командой. «Столичные» под руководством Спенсера Карбери уже прыгнули выше головы. Никто и не предполагал, что «Вашингтон» с возрастными лидерами, пережив кадровые проблемы, заберется в зону плей-офф. Перед серией с «Рейнджерс» от «Кэпиталз» никто не ждал сенсаций и грандиозных подвигов. В первой игре мы их и не увидели.

В преображении «Вашингтона» сошлось множество факторов. Один из них — относительно стабильная игра вратаря Чарли Линдгрена. Праворукий американец подвинул более опытного Дарси Кемпера и справедливо начал плей-офф в старте. Именно надежность Линдгрена позволила «Вашингтону» не пропустить в первом периоде. Ньюйоркцы начали матч по-хозяйски нагло, местами дерзко, если вспомнить, как Артемий Панарин издевался над соперниками в обводке один в один. «Рейнджерс» перебросали «Вашингтон», но Линдгрен отыграл безупречно.

«Кэпиталз» держались до середины второго периода. Возможно, забей «Столичные» раньше, игра сложилась бы иначе. Игорь Шестеркин выручил в редких моментах, которые создали форварды «Вашингтона», а у «Рейнджерс» нашелся неожиданный герой. Мэтта Ремпе все привыкли видеть участником драк и потасовок. Для настырного канадца матч начался с необязательного удаления на третьей минуте, но именно Ремпе оформил первый гол ньюйоркцев в плей-офф. Быстро пришла и вторая шайба. Постарались лидеры: Артемий Панарин напомнил, кто на самом деле должен вести команду к победам, и увеличил отрыв хозяев через 33 секунды на глазах своего тестя — Олега Знарка, следящего за матчем на трибунах.

«Рейнджерс» включили инстинкт хищников и отправили в нокаут растерянных после двух серийных шайб игроков «Кэпиталз». Третий гол от Джимми Веси, казалось, окончательно сломает об колено интригу, но «Вашингтон» собрался и отыграл одну шайбу, пусть и не без помощи рикошета. Первый матч серии изобиловал стычками и потасовками. «Рейнджерс» смелость «Кэпиталз» не беспокоила. Ньюйоркцы в третьем периоде грамотно сыграли по счету и начали плей-офф с победы. Гол Криса Крайдера после лихой контратаки только укрепил уверенность хозяев в концовке.

В первому периоде «Вашингтону» получилось предложить сопернику неудобный хоккей. Пусть ньюйоркцы больше владели шайбой и гоняли ее по периметру, колоссального превосходства пустой контроль не принес. «Кэпиталз» провалились во второй двадцатиминутке, когда пропустили трижды за 126 секунд. Неудачный отрезок перечеркнул план на матч.

Играть с «Рейнджерс» первым номером «Вашингтону» не под силу. Прагматичная модель с выжиданием ошибок соперника при 0:3 уже недееспособна. С трудом представляю, как Спенсер Карбери планировал спасти матч, если первый бросок в створ в третьем периоде его команда нанесла на 13-й минуте. Кажется, чудеса «Столичных» закончились в регулярке. «Рейнджерс» умеют побеждать по-разному — в этом сила команды Лавиолетта.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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