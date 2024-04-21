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Сегодня, 23:30

«Флорида» сдержала Кучерова. Это ключ к успеху в серии

«Флорида» обыграла «Тампу» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли
Надежда Тонконог
Корреспондент
Хоккеисты «Флориды» после победы в первом матче против «Тампы».
Фото USA Today Sports
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Лучший бомбардир регулярки сделал передачу в самом конце матча.

НХЛ
Плей-офф. Первый раунд
«Флорида» — «Тампа» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Райнхарт — 1 (Форслинг, Барков), 6:17 — 1:0. Хагель — 1 (Чирелли, Стэмкос), 16:04 — 1:1. Верхэге — 1 (бол., Барков, Ткачак), 40:58 — 2:1. Ткачак — 1 (п.в., Экблад), 57:55 — 3:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Пойнт), 59:50 — 3:2.
Вратари: Бобровский — Василевский (56:52 — 57:55, 58:49).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (9+6+13) — 19 (6+4+9).
Наши: Куликов (13.15/0/0), Тарасенко (16.56/2/+1) — Кучеров (19.37/1/-2).
21 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 1-0

Одна из самых интересных серий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли — безусловно, битва за Флориду между «Лайтнинг» и «Пантерз». Вратарская дуэль Василевского и Бобровского, и, конечно же, противостояние главных бомбардиров команд Кучерова и Рейнхарта.

«Пантерз» уже в первом матче обозначили, что будут играть в этой серии жестко, не щадя соперника. Дмитрий Куликов в первом периоде провел эффектный силовой против Майкла Эссимонта.

Досталось и Никите Кучерову, и не от кого-то, а от соотечественника Владимира Тарасенко.

У «Флориды» определенно была задача на игру — не дать Кучерову пространства для творчества. Почти весь матч хозяевам удавалось сдерживать MVP регулярного чемпионата, который закончил встречу с одним броском по воротам и показателем полезности «-2».

Никита Кучеров&nbsp;&mdash; претендент на &laquo;Харт Трофи&raquo;. Кучеров — и есть «Тампа». Возьмет ли он еще один престижный индивидуальный приз?

У Бобровского в нынешней регулярке было 57 матчей, 6 из которых на ноль. Лучшие годы в карьере российский вратарь провел в «Коламбусе», после перехода во «Флориду» у него было много проблем. Первые сезоны Сергея в составе «Пантерз» получились совсем неудачными. Но во «Флориде» не поставили крест на голкипере, и сейчас Бобровский снова вышел на свой уровень.

Неважно провел регулярный чемпионат Андрей Василевский, закончивший его с худшим показателем надежности за карьеру в НХЛ. Тем не менее голкипер «Лайтнинг» отразил сегодня 25 из 28 бросков по своим воротам, а в первом периоде сделал сразу 3 эффектных сэйва подряд, потеряв при этом клюшку.

Кому, как не лучшему бомбардиру «Пантерз», было открыть счет в этом матче. Весь сезон Рейнхарт здорово играл на пятаке и сегодня показал это снова. С наброса Форслинга от синей линии подправил шайбу прямо в ворота Василевского.

В первом периоде была интересная статистика по броскам: «Флорида» настолько не позволяла сопернику ничего сделать, что до 16-й минуты матча у «Лайтнинг» в графе бросков в створ был 0. Но под конец периода гости все-таки смогли сравнять счет: выиграли вбрасывание, а затем здорово сыграл на добивании после двух отраженных Бобровским бросков Хэгел.

Во втором периоде Бобровский и Василевский здорово тащили свои команды, не позволив поразить свои ворота. А вот третий начался для гостей с роковой ошибки. Верхаге буквально вылетел из-за спин всех игроков «Лайтнинг», которые были сосредоточены на владеющем шайбой Александре Баркове. Капитан «Флориды» отдал шикарную поперечную передачу на партнера, а тот направил шайбу в ворота Василевского.

За 3 минуты до конца третьего периода гости сняли вратаря и пропустили в пустые победную для «Флориды» шайбу от Ткачака.

Сдержать Кучерова у хозяев все-таки не получилось, за минуту до конца матча «Тампа» получила большинство и смогла его реализовать в формате «6 на 4». Кучеров вывел Стэмкоса фактически на пустые ворота, и тот отправил шайбу в сетку ворот Бобровского. Впрочем, гол за 8 секунд до конца матча не мог спасти «Тампу» от логичного поражения в первой игре серии.

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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