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Сегодня, 07:30

Панарин мощнейшим хитом вынес американца из «Вашингтона»! Судьи признали силовой прием чистым

Отдел хоккея «СЭ»
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Самый яркий эпизод из второго матча серии «Рейнджерс» и «Кэпиталз».

Второй матч серии первого раунда плей-офф «Рейнджерс» — «Вашингтон» (4:3) не обошелся без скандального эпизода. Неожиданным автором силового приема, который положил начало заварушке и мог привести к большому штрафу для хозяев, стал Артемий Панарин.

В третьем периоде при счете 4:2 российский нападающий мощным и при этом весьма спорным хитом встретил форварда «Кэпс» Ти Джея Оши. Судьи могли дать Панарину большой штраф, но, посмотрев хит на предмет удара в голову, признали прием чистым. А вот партнеры Оши вступились за американца — Коннор Макмайкл даже получил две минуты за грубость. Правда, хозяева свое большинство не реализовали.

Оши ушел в раздевалку, но позднее в третьем периоде вернулся на лед и провел три смены. Была ли у агрессивного приема Панарина конкретная причина? Вероятно, дело в эпизоде из второй двадцатиминутки, когда Оши попал клюшкой Артемию по лицу, но не был удален. Вполне вероятно, что хит Панарина еще будет изучаться лигой уже после матча.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон&raquo;) и&nbsp;Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Овечкин хоронит «Вашингтон»? У российской звезды пока ничего не получается в плей-офф

Судьи, судя по всему, решили, что попадание в голову не было преднамеренным, Панарин не отрывал коньки ото льда и не прыгал в Оши, однако представителей «Вашингтона» отсутствие штрафа удивило: потерю своего игрока они надеялись компенсировать большинством.

— Арбитры сказали, что это не штраф. И это единственное объяснение, которое я получил, — отметил после матча главный тренер «Кэпс» Спенсер Карбери.

— Не думаю, что Панарин грязный игрок, но это выглядело как удар плечом в голову, и Оши пришлось покинуть лед, а в итоге только мы получили удаление, — сказал форвард «Вашингтона» Дилан Стром.

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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