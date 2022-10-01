Гашеку лучше заняться делом, а не русофобским популизмом. Чешский хоккей слабеет с каждым днем

Политические заявления легендарного в прошлом вратаря не красят его самого и только портят хоккейную репутацию его родины.

Вынесенные матчи НХЛ породили волну споров из-за антироссийских убеждений Чехии, которая 7 и 8 октября примет две игры «Сан-Хосе» и «Нэшвилла». В системах клубов — девять русских хоккеистов, но реальные шансы на попадание в основу и участие в пражских матчах только у двоих. Это Яков Тренин из «Предаторз» и Александр Барабанов из «Шаркс». Тем не менее чешские представители разожгли костер презрений к россиянам. Страна настаивает на том, чтобы матчи прошли без русских хоккеистов. Ради этого чехи готовы запретить нашим игрокам пересекать границу и заблокировать получение виз.

Главный агрегатор антироссийского настроения в Чехии — экс-вратарь Доминик Гашек. После завершения карьеры голкипер, который отыграл сезон в московском «Спартаке» и пользовался уважением болельщиков, занялся политикой. Гашек дискриминирует все, что связано с нашей страной. Русофобская позиция легко объясняется текущей социально-политической повесткой. Категоричность, с которой Доминик призывал НХЛ отправиться в поездку без россиян, не имела ничего общего со здравым смыслом и принципами спортивного бизнеса.

Доминик начал свой крестовый поход против России еще полгода назад и не унимается и по сей день:

«В НХЛ знают нашу позицию, но решили не уважать ее. Если российские игроки приедут в Чехию по специальным визам, выданным другой страной Евросоюза, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан. Дать присутствию российских игроков на льду миллионную рекламу для российской спецоперации — это удар ниже пояса.

У лиги есть еще 8 дней, чтобы решить, уважают ли в лиге официальную позицию страны, в которую собираются приехать. Их решение покажет нам и всем фанатам НХЛ, какой эта лига является на самом деле», — написал он 30 сентября.

Жесткие ответы лиги и клубов только подтвердили, что за океаном не намерены идти на поводу у чехов.

Ситуация с каждым новым заявлением превращалась в сюр. И напоминала спор дерзкого старшеклассника с директором школы о том, что в столовой уменьшили порции обедов. Директор, конечно, контролирует работу точек питания, но старшеклассник не тот человек, который вправе требовать, что и как делать. Распыления Гашека на политические темы только бьют по репутации чешского хоккея. Который в последние годы переживает не лучшие времена. Доминику, как человеку, который недавно баллотировался в президенты местной федерации хоккея, разумнее было бы задуматься о внутренних проблемах вместо споров о матчах НХЛ, к которым Гашек относится не иначе, как зритель.

Чехия по-прежнему входит в Большую хоккейную шестерку. Об этом говорят достижения прошлых лет и недостаточный прогресс европейских конкурентов. Швейцария и Германия слегка замедлились в развитии. Славное время нового поколения словацких талантов впереди. Вот и получается, что чехи, несмотря на провальные выступления на мировых турнирах, сохраняют прописку в элитном пуле. Хотя призывы к тому, чтобы сократить круг топ-стран до пяти, все чаще звучат от североамериканских и европейских коллег-журналистов.

Бронза, выигранная на ЧМ-2022, где сборную возглавил финн Кари Ялонен, — первая медаль чехов с 2012 года. Последний раз страна видела золото чемпионата мира в далеком 2010-м. В Кельне тогда солировал неувядающий Яромир Ягр, а ворота защищал Томаш Вокоун. Десять лет чехи ждали медалей международных турниров. Сменили пять главных тренеров разных формаций. Дошло до того, что долгожданную бронзу последователям Ягра и Гашека принес финн Ялонен. Приглашение иностранца — очевидный показатель регресса чешской тренерской школы.

А что с Олимпиадами? Последнюю бронзу чехи брали в 2006 году на Играх в Турине. Четыре следующих турнира пронизаны горьким разочарованием. Казалось, на Олимпиадах без энхаэловцев чешская банда ветеранов, вернувшихся в Европу заканчивать карьеру, наведет суету, но до медалей она не добралась. Четвертое место в Пхенчхане-2018 еще удовлетворительный результат, но вылет в 1/4 финала Пекина-2022 от Швейцарии и итоговая девятая строчка снова заставили задуматься о месте Чехии в мировом хоккее. Победа в Нагано-1998, когда Гашек еще не думал о политике, остается главным достижением сборной.

Показательная картина наметилась в североамериканских лигах. Сократился поток звезд, которых Чехия поставляет в НХЛ. Неутешительная статистика и на драфтах. По интересу к местным юниорам чехи все ближе к Швейцарии, Словакии и Германии, чем к Финляндии, Швеции и России. Словаки на последнем драфте вовсе уделали соседей, когда Юрай Слафковски и Шимон Немец ушли под первым и вторыми номерами. Костяк топ-игроков НХЛ стареет. Из звезд первой величины выделил бы только Давида Пастрняка и Ондржея Палата. Хотелось бы, конечно, оценить сборную в сильнейшем составе, когда подъедет энхаэловский десант. Но чувствую, что против организованных финнов и мастеровитых шведов у чехов мало шансов. Не получить бы от дерзких немцев или швейцарцев — обидчиков последней Олимпиады.

Чешский хоккей пребывает в фазе стагнации. Слава от побед на мировой арене осталась духом прошлого. В НХЛ солируют североамериканцы, финны, шведы и россияне. Гашек, высказываясь о русских игроках и разжигая скандалы, не добавляет очков репутации своей страны. Вместо того чтобы беспокоиться о независимых обстоятельствах — таких как вынесенные матчи НХЛ, местным руководителям рациональнее задуматься о внутреннем потенциале, развитии игроков, тренеров и результатах сборной. Перенаправленная энергия помогла бы чехам упрочить положение в Большой шестерке вместо того, чтобы остепеняться в образе шутов.