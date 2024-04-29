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Сегодня, 10:45

«Вините меня». Овечкин стремительно вылетел из плей-офф

Овечкин отреагировал на вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Артем Агапов
редактор отдела интернет
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после окончания серии «Рейнджерс».
Александр Овечкин после окончания серии «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин выходит на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин против Джейкоба Трубы в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Александр Овечкин (справа) и Чарли Линдгрен во время рукопожатия игроков после серии «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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Капитан «Вашингтона» остался без голов и очков, а его команда проиграла «Рейнджерс» в четырех матчах.

0-4

«Кэпиталз» последними пробились в розыгрыш Кубка Стэнли-2024 и первыми вылетели после серии с лучшим клубом регулярного чемпионата. Команда Спенсера Карбери сотворила главную сенсацию сезона, но была далека от подобного в противостоянии с обладателем Президентского кубка.

Ньюйоркцы с экс-тренером «Кэпс» Питером Лавиолеттом переписали клубные рекорды по числу побед и набранных очков в регулярке и не остановились на первом раунде. Игорь Шестеркин не дал усомниться в своем статусе основного вратаря. Хоккеисты всех звеньев от Мики Зибанежада и Криса Крайдера до задиры Мэтта Ремпе были готовы переигрывать соперника в любом формате при всем старании и терпении обороны с голкипером Чарли Линдгреном. Артемий Панарин отличился в стартовом матче, в четвертой игре в Вашингтоне к важной голевой передаче добавил решающую шайбу.

Александр Овечкин сыграл в плей-офф в 15-й раз за 19 лет в НХЛ. В восьми случаях столичная команда вылетала в первом раунде, только раз дошла до финала конференции — в сказочном и чемпионском 2018-м. После завоевания уникального Кубка Стэнли у «Вашингтона» ни одной выигранной серии. Теперь самый грозный снайпер в истории впервые завершил плей-офф без набранных очков. У него — 0 голов и передач, 5 бросков и показатель «минус 2» в 4 матчах. Всего за карьеру в плей-офф у россиянина 151 игра, 141 очко (72 гола и 69 передач) при «плюс 3».

После выезда в Нью-Йорк (1:4, 3:4) Карбери констатировал: капитан не в лучшем виде. В первой игре Овечкин при семи попытках ни разу не попал в створ ворот (пять были заблокированы), во второй цели не достигли четыре броска и потеря в большинстве обернулась решающим голом соперника. После возвращения в Вашингтон форвард говорил о необходимости продолжать искать решения и работать на команду. На домашнем льду (1:3, 2:4) мучения продолжились. В третьем матче гости забили победный гол в меньшинстве при выпаде «два в одного» против Александра, в четвертом тренер уменьшил его игровое время.

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Овечкин после третьего поражения критично оценил свою игру, действия команды и результат: «Это вроде как отстой, потому что мы точно знаем, что должны делать сами и как они будут играть, смотрели и изучали, только все еще не можем довести шайбу до ворот. Думаю, я должен больше находить свободное пространство. Знаете, это плей-офф, иной уровень хоккея. Считаю, должен играть в свой хоккей, задавать тон. Как говорил, если не забиваю, должен задавать тон иначе — играть в силовой манере, создавать свободное пространство для партнеров по звену. Да, теперь следующая игра. Нам нужно не сдаваться, продолжать верить, играть так мощно, как только можем — и посмотрим, что произойдет. Да, я думаю, мы были в такой ситуации последние пару месяцев, так что должны быть вместе, продолжать верить и, как сказал, играть так мощно, как только можем».

Александр Овечкин выходит на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

«Надеюсь, еще получу пару шансов»

«Вашингтон» проиграл серию 0-4, но в целом провел хороший год с учетом всех трудностей непростого сезона. Капитан оценил это, хотя главные эмоции — разочарование после четвертого подряд поражения.

«Всегда тяжело проигрывать серию. Особенно, если у нас были хорошие шансы, знаете ли, мы просто не смогли забить. Мое звено не забило много голов. Вините меня. Я не играл хорошо. Это вроде как отстой, что мы так сыграли», — сказал Овечкин журналистам.

Александр коротко ответил на вопрос, проводил ли он серию в нормальном состоянии или его что-то беспокоило: «Я здоров».

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Форвард попытался объяснить трудности в игре «Вашингтона» против «Рейнджерс»: «Да, старались найти путь, но не думаю, что мы надолго задерживались в зоне атаки, а так ничего не сработает. Мы вязли в средней зоне, откатывались постоянно туда-сюда, такая игра расстраивает. Но это плей-офф, мы все понимали, что тут нужно действовать настойчивее и лучше. Как говорил, мы бились где-то два с половиной месяца за это место, знаете ли. Эта группа игроков, многие парни прошли через травмы, были обмены в дедлайн, но мы оставались вместе. Это показывает характер этой команды. И тот опыт, что парни получили в этом году, обязательно поможет».

На вопрос о персональной оценке игры в этой серии россиянин ответил: «Я не знаю. У меня не было качества в атаке, старался найти другой способ довести шайбу до цели. Но мы только что закончили игру, так что мне нужно подумать об этом. Посмотрим, что было, подумаем, что случилось».

Александр Овечкин (справа) и Чарли Линдгрен во время рукопожатия игроков после серии «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

Овечкин верит, что «Вашингтон» еще сыграет в плей-офф до конца карьеры: «О, да. Как говорил, никто не верил в эту команду, что мы выйдем в плей-офф в этом году. Но знаете, уже говорил, что мы были вместе, едины, бились за это до последней игры сезона, добились возможности сыграть в плей-офф. Уже отмечал, что у нас есть молодые ребята, которые в прошлом году играли в «Херши», они сделали большой шаг вперед, получили этот опыт, в следующем сезоне эти парни будут намного лучше».

Александр не согласился, что это мог быть его последний розыгрыш Кубка Стэнли: «Я надеюсь, я надеюсь, что еще получу пару шансов».

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Капитан также ответил на вопрос о дебютном сезоне тренера Карбери: «Думаю, цель была попасть в плей-офф. И как сказал, все, вся команда билась за это. Наш тренерский штаб, тренеры и игроки — мы все в одной лодке, мы все работали вместе, чтобы добиться такого результата и быть в плей-офф».

В конце интервью журналисты снова спросили о ключевом факторе — неудачной реализации большинства, на что форвард сказал: «Мы не слишком много бросали. Как сказал, мы только закончили серию, нужно подумать о том, что случилось, о своей игре и обо всем в целом».

Александр Овечкин против Джейкоба Трубы в матче «Вашингтон» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

«Мы опирались на него половину сезона»

Карбери после завершения серии оценил роль Овечкина в весеннем рывке команды в плей-офф. На серию с «Рейнджерс» голов у капитана уже не хватило.

«Большинство имеет очень большое значение. Когда с этим трудности, у него нет возможностей. Они очень тщательно играли по нему, так что каждый раз, когда он получал шайбу, имел полсекунды, причем обычно на его пути были клюшки, щитки, коньки. Думаю, это сыграло для него определяющую роль в серии», — сказал Карбери.

Тренер добавил о капитане: «Думаю, мы опирались на него всю вторую часть года, он проделал невероятную работу и нашел свою игру. Весь сезон нам было очень сложно забивать. Во второй части [после дедлайна] это стало еще более сложной задачей. Это было слишком [тяжело], эта вторая часть года. Особенно в последние две недели, когда каждый матч был игрой жизни и смерти для нашей команды. Я чувствовал, что это отняло у него слишком много сил физически и ментально перед выходом в плей-офф».

Игроки &laquo;Вашингтона&raquo; после поражения от &laquo;Рейнджерс&raquo;. «Вашингтон» может гордиться сезоном, несмотря на 0-4 в плей-офф. Но светлого будущего у команды пока не видно

Овечкин с «Вашингтоном» быстро закончили плей-офф, но не пропустили его во второй раз подряд. Капитан «Кэпиталз» пожелал удачи Шестеркину и компании в кубковом походе. «Рейнджерс» ждут победителя пары «Каролина» — «Айлендерс».

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Спенсер Карбери
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