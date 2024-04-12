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НХЛ

Сегодня, 09:45

Кучеров прет к «Арт Россу»! Еще никто из россиян не выбивал 140 очков за регулярку

Кучеров оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Никита Кучеров в матче против «Оттавы».
Фото USA Today Sports
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Развязка в бомбардирской гонке близка.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Оттава» — 2:3 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ткачак — 35 (Чикран), 8:45 — 0:1. Шири — 4 (Кучеров, Пойнт), 9:45 — 1:1. Пойнт — 45 (Кучеров, Шири), 12:56 — 2:1. Батерсон — 28 (Ткачак, Шабо), 42:11 — 2:2.
Победный буллит: Ткачак.
Вратари: Томкинс — Форсберг.
Штраф: 20 — 12.
Броски: 26 (9+8+5+4) — 27 (4+8+12+3).
Наши: Кучеров (22.43/2/+2) — Зуб (19.12/1/-2).
12 апреля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.

За несколько матчей до конца регулярного чемпионата «Тампа» уже вряд ли сдвинется с четвертого места в Атлантическом дивизионе. Обойти на флажке «Торонто» и переместиться на третью строчку будет архисложно. Кажется, сейчас команда максимально сконцентрирована на размеренной подготовке к первому раунду и помощи Никиту Кучерову, который на всех оборотах к своему второму «Арт Россу» в карьере. Так что мотивации лучшему бомбардиру «Лайтнинг» в оставшихся играх не занимать.

Нэйтан Маккиннон и&nbsp;Никита Кучеров. Маккиннон — канадский Бобров, Кучеров — Черенков. Наблюдать за их гонкой — наслаждение

Вот и сегодня россиянин не дал скептикам поводов заговорить о том, что он может пропустить вперед машину по имени Нэйтан Маккиннон, и буднично сотворил две голевые передачи в не самом удачном матче для его команды с «Оттавой».

В середине первого периода Кучеров сделал вертушку и нашел великолепным пасом Конора Шири, который с неудобной руки прошил голкипера «Сенаторз» Антона Форсберга, сравняв счет в матче. И если вы думаете, что Никита отдал передачу «на шару» или на инстинктах, то обратите внимание, как он бросил взгляд на пятак и оценил расположение игроков перед воротами за мгновение до разворота.

Не заставил себя долго ждать и второй результативный балл. Уже через три минуты 86-й номер «Молний» вернул шайбу под свой контроль в углу благодаря отбору все того же Шири и выкатил пас на усы Брейдену Пойнту. Как это часто бывает, канадский центр не дал пропасть подарку от своего привычного партнера.

Однако в итоге усилия лучшего бомбардира «Болтс» перечеркнул крайне слабый третий период в исполнении хозяев, которые получили на 43-й минуте гол от Дрейка Батерсона и отдали победу в серии буллитов.

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Очередной ассистентский дубль помог Кучерову обновить собственный бомбардирский рекорд для россиян (141) и оторваться на четыре очка от отдыхавшего сегодня Маккиннона. Теперь Никите осталось не потеряться в матчах с «Вашингтоном», «Баффало» и «Торонто». Зная, как канадский монстр из «Колорадо» умеет сжирать подобные гандикапы, расслабление может быть чревато потерей трофея.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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