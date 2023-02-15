Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина

Александр Великий потерял отца.

Практически сразу после объявления генерального менеджера «Вашингтона» о том, что Александр Овечкин покинет расположение клуба, чтобы заняться здоровьем родного человека, стало понятно — в семье капитана «Столичных» действительно произошло что-то серьезное и не требующее отлагательств. В ином случае русский снайпер точно бы не сорвался из столицы США в Москву в самый разгар регулярного чемпионата. Ну не будет Александр Великий оставлять своих партнеров из-за какой-то мелочи — это не в его характере и правилах. За столько лет мы крепко-накрепко уяснили этот момент.

«Кэпиталз» не стали объявлять имя человека, ради которого нападающий улетел на родину. Но скрыть что-то, когда дело касается настолько известной семьи, в России просто невозможно. Оказалось, осечку дало здоровье отца Александра — человека, который вместе с женой положил всю жизнь ради воспитания самого узнаваемого спортсмена нашей страны. К сожалению, сегодня Михаила Викторовича Овечкина не стало.

«Сегодня не стало моего отца... Я благодаря всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время», — незамедлительно обратился Александр к болельщикам и журналистам в соцсетях.

Михаил и Александр Овечкины. Фото Соцсети

Что на самом деле стало причиной смерти по-настоящему легендарного в хоккейных кругах дяди Миши, как его с уважением и особой любовью звали все знакомые и окружающие, пока доподлинно неясно. По информации телеграм-канала 112, 10 февраля он был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. При этом, как отмечает источник, в ходе обследования у 71-летнего Михаила Викторовича было обнаружено злокачественное новообразование, после диагностики которого его перевели в профильную больницу.

Овечкин-старший своими глазами видел, как его сын становится главным человеком в Вашингтоне после президента США, разменивает в НХЛ сотню за сотней, трижды выигрывает золото чемпионата мира и поднимает над головой долгожданный Кубок Стэнли. Успел он насладиться и счастьем называться дедушкой двух замечательных внуков, внешнее сходство с которыми можно было уловить без всяких экспертиз.

В идеальном мире через годик-другой дядя Миша должен был разделить с Сашей и радость от побитого рекорда по количеству голов в НХЛ. До того, чтобы увидеть в биографии Александра строчку «величайший снайпер в истории мирового хоккея», ему оставалось совсем ничего. Однако, как известно, наша жизнь далеко не всегда бывает справедлива. Даже по отношению к таким достойным людям.

Редакция «СЭ» выражает глубочайшие соболезнования семье Овечкиных и их близким. Михаил Викторович, спасибо Вам за сына! Царствие Вам небесное!