Овечкин провалил старт сезона: снова не забил и даже ни разу не бросил — впервые за два года!

Правда, «Вашингтон» взял два очка.

Два очка никогда не бывают лишними, но игра «Вашингтона» на старте сезона, несмотря на победу над «Калгари», оставляет массу вопросов. Особенно это касается формы лидеров команды, включая Александра Овечкина. Порой складывалось впечатление, что на утренней раскатке игроки «Кэпиталз» только таскали баллоны и потратили почти все силы. После откровенно слабой игры в стартовом матче против «Питтсбурга» логично было предположить, что в «Вашингтоне» разберут причины произошедшего кошмара и внесут коррективы. Действительность быстро уничтожила эти ожидания.

В первом периоде хозяева вышли на площадку, но словно забыли, что нужно делать — настолько жалко они смотрелись на фоне «Калгари». Игроки «Вашингтона» вроде бы вышли на лёд, но совершенно не представляли, что нужно делать. Соотношение бросков 18-3 в пользу гостей и счет 2:0 говорят сами за себя.

Старались по-настоящему только двое — вратарь Дарси Кемпер и нападающий Том Уилсон. Последний впечатляющим силовым приемом в чужой зоне сбил с ног защитника «Флэймз» Никиту Задорова, заставив вспомнить эпизод с их участием из 2016-го года, и попал в штангу в конце периода. В остальном этот отрезок прошёл при тотальном доминировании «Калгари». В один момент гости вели по броскам в створ 13-0! Вратарь гостей Якоб Маркстрем, в своей карьере выигравший всего один матч из десяти против «Вашингтона», выходя в стартовом составе, мог почитать книгу и выпить чашку чая. Никто бы не удивился. Овечкин растворился на площадке (ноль бросков в створ впервые с ноября 2021 года), а Евгений Кузнецов два раза удалился, причем один из его штрафов был реализован соперником.

После перерыва «Кэпиталз» стали больше напоминать хоккейную команду, которой что-то еще нужно в этой жизни. Раз лидеры внезапно взяли незапланированный выходной, то спасать честь американской столицы решили форварды третьего звена. Сонни Милано выполнил великолепный пас подкидкой с неудобной руки и Мэттью Филлипс забросил свою первую шайбу в НХЛ. Любопытно, что автор гола родился в Калгари, провёл несколько лет в системе этого клуба, став в прошлом сезоне одним из лучших бомбардиров АХЛ, и в межсезонье перебрался в «Кэпиталз». Через три с небольшим минуты отличия Коннор Макмайкл и к восторгу трибун счет стал равным, что для хозяев казалось даром небес.

«Кэпиталз» пришли в себя, выровняли игру, а в третьем периоде и вовсе смотрелись неплохо. Хотя в первую очередь команда в полном составе должна поблагодарить вратаря Кемпера, выдавшего шикарный матч после рождения сына и отбившего буллит от Блэйка Коулмэна. Для лидеров «Вашингтона» игра получилась безобразной. Однако запоминается, как известно, последнее. Кузнецов в своем фирменном стиле реализовал послематчевый буллит, принеся команде два очка.

По сравнению с прошлым матчем просветы в игре «Кэпиталз» появились. Они касаются действий третьего и четвёртого звеньев. В остальном все выглядело не очень. На Овечкине был закреплён микрофон и есть обоснованное подозрение, что цензуре пришлось потрудиться, чтобы подобрать для эфира только приемлемые фразы. Их должно остаться совсем мало.