Команда Овечкина начала перестройку? «Вашингтон» обменял Орлова в «Бостон»

Разлука друзей, игравших вместе много лет.

Перед игрой «Вашингтона» с «Анахаймом», казалось, ничто не затмит новость о возращении на лед Александра Овечкина. Однако за несколько часов до стартового вбрасывания на авансцене появился босс «Столичных» Брайан Маклеллан и разбил своим болельщикам сердца обменом Дмитрия Орлова и Гарнета Хэтэуэя в «Бостон», удержав 50% зарплаты россиянина и получив за два актива пакет из трех драфт-пиков.

«Дмитрий играл в нашей организации почти 14 лет и внес ключевой вклад в победу в Кубке Стэнли в 2018 году. Гарнет был важной частью нашей команды и образцом для подражания за пределами льда. Мы желаем обоим игрокам всего наилучшего в Бостоне.

Эта сделка позволяет нам омолодить команду и пополнить запасы нашей системы. Несмотря на то, что этот сезон оказался сложным из-за травм наших ключевых игроков, мы можем использовать некоторые из наших текущих активов, чтобы переоснастить наш клуб и создать конкурентоспособную команду для продвижения вперед", — объяснил обмен генменеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Так или иначе, жизнь нас к разлуке Овечкина и Орлова готовила. Буквально вчера инсайдер TSN Крис Джонстон сообщил, что защитник стал доступен для обмена. А еще раньше сразу несколько источников заявили, что «Вашингтон» и Дмитрий далеки в переговорах по новому контракту.

Означает ли это, что «Кэпиталз» сворачивают борьбу за плей-офф? Очевидно, да. Теперь без Орлова и травмированного Джона Карлсона на оборону команды Питера Лавиоллета без слез не взглянешь. И сегодняшнее поражение от перестроечного «Анахайма» показало масштаб трагедии. Но сейчас главный вопрос в том, как оценивать эту сделку? Вы ведь помните слова владельца «Вашингтона» Теда Леонсиса о том, что клуб не собирается уходить в глобальную перестройку, дабы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки? Такими ходами своему капитану «Столичные» вряд ли помогут.

Изначально в планах «Бостона» фигурировал другой русский защитник. В последние недели инсайдеры активно приписывали «Брюинз» интерес к Владиславу Гаврикову. Но цена за более молодого хоккеиста оказалась для клуба неподъемной. Впрочем, и за Орлова «Бостону» пришлось раскошелиться внушительным пакетом из трех драфт-пиков и силовым форвардом Крэйгом Смитом. Зато «Мишки» получили игрока с чемпионским опытом всего за 1.25 миллионов долларов в платежку. Тут, кстати, помогла «Миннесота», которая выступила в обмене в качестве посредника и за полученный выбор в пятом раунде предстоящего удержала еще 25 процентов зарплаты россиянина, зачем-то скинув «Бостону» права на нападающего ЦСКА Андрея Светлакова.

Итоги трехсторонней сделки. Фото Twitter

Понять логику генменеджера «Бостона» Дона Суинни, который идет ва-банк, несложно. Он прекрасно осознает, что этот сезон — своеобразный «Последний Танец» для нынешнего стареющего ядра команды. Повторить подобный результат в следующей регулярке будет почти нереально. А значит, нужно всецело делать ставку на этот сезон, отчасти жертвуя ближайшим будущим в виде пиков.

Хэтэуэй, безусловно, добавит «Мишкам» мощности, характера и агрессии при игре без шайбы. В последние годы 31-летний американец вполне заслуженно считался одним из лучших нападающих для четвертого звена, на которого перед дедлайном и без «Бостона» был бы отличный спрос. В боттом команды Джима Монтгомери они впишется без каких-либо проблем — можете не сомневаться.

А вот зачем «Брюинз» кровь из носу оказался нужен еще один защитник, понять труднее. При своем уровне Орлов сто процентов должен играть в первых двух парах обороны. Однако сейчас у канадского тренера все в полном порядке с топ-4. Там есть приличный баланс и нет людей, которые откровенно выпадают. Потенциально ради воспитанника «Кузни» Монтгомери может двинуть вниз из первой пары Мэтта Грызлика, который прикрывает и уравновешивает куда более атакующего Чарли Макэвоя. Но есть ли в этом острая необходимость? Памятуя, как леворукий американец завалил прошлый плей-офф, вполне. Правда, нужно помнить и то, что прошлой весной дела пошли у него наперекосяк из-за повреждения.

«В чемпионском плей-офф Орлов выходил абсолютно во всех форматах и трудных ситуациях. Он играет в обе стороны и может сыграть в любой ситуации. Этот обмен дает нам гораздо больше возможностей быть очень гибкими в обороне», — прокомментировал на бегу сделку Монтгомери.

«Универсальность Дмитрия заключается в том, что он играет в обе стороны. Причем делает это одинаково хорошо. Он очень, очень хорошо владеет шайбой, может улететь в отрыв. У него отличный бросок. И, конечно, он уверенно защищается на открытом льду, эффективно забирая у соперника время и пространство. Мы просто думаем, что теперь у нас есть действительно хороший хоккеист, у которого есть чемпионский опыт», — поддержал своего тренера Суинни.

Безусловно, Орлов с его универсализмом и кубковым опытом лишним в команде-претенденте точно не будет. Иметь игрока подобного класса в третьем звене за счастье. Только не задохнется ли он там после стольких лет почти безграничного игрового времени в «Вашингтоне»? Не потеряется ли без стабильного места в одной из спецбригад большинства? Не превратится ли в защитника, который добавит команде исключительно мышцы? Не просядет ли по статистике за несколько месяцев до выхода на рынок свободных агентов? К кому вопросов нет, так это к Суинни — на ровном месте он смог усилить и без того мощную команду, чьи шансы на Кубок Стэнли прилично подросли.