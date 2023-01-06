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Молодежный ЧМ

Сегодня, 10:51

Терещенко: «Для нас проведение следующего МЧМ было бы большим возвращением»

Терещенко высказался о возможности проведения МЧМ в России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главы Международной федерации хоккея Люка Тардифа, который заявил, что на следующем конгрессе ИИХФ рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске.

«Если они променяют подход к России с точки зрения спорта, то, конечно, реально проведение следующего МЧМ у нас. В Омске сейчас одна из лучших арен в России и Европе. Она впечатляет. Для нас проведение следующего МЧМ было бы большим возвращением. Хотелось бы, чтобы это произошло», — сказал Терещенко «СЭ».

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборную России отстранили от участия в турнире.

Алексей Терещенко
Хоккей
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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