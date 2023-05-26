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Сегодня, 10:53

Президент ИИХФ заявил, что решения по России и Белоруссии не являются политическими

Сергей Разин
корреспондент
Люк Тардиф.
Фото Global Look Press
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал решения организации, связанные с Россией и Белоруссией.

«Все решения, принятые советом ИИХФ, направлены на защиту соревнований и делегатов России, Белоруссии. Эти решения не являются политическими. Мы не позволим превращать обсуждения в политические дебаты. Мы будем говорить о соревнованиях, спорте, хочу заверить, что мы не принимаем никакого политического давления», — приводит ТАСС слова Тардифа с заседания ежегодного конгресса ИИХФ.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17849601
Люк Тардиф
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