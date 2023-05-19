Свищев: «Болельщик может подать в суд и наказать организаторов ЧМ-2023, которые заставили его снять футболку»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о том, что организаторы чемпионата мира-2023 по хоккею потребовали от венгерского болельщика снять футболку с надписью «Россия».

«Некоторые русофобские настроения уже доходят до безумия. Конечно, такие вещи недопустимы. Этот болельщик реально может подать в суд и наказать организаторов, которые заставили его снять футболку. Тем более это болельщик сборной Венгрии, и если он надел футболку с надписью «Россия», это его личное дело. Если нам еще будут советовать, в каких майках и рубашках ходить, то можно дойти до безумства. Такие вещи надо оспаривать и организаторов наказывать», — приводит «РБ Спорт» слова Свищева.

Инцидент произошел на матче группового этапа между сборными Швеции и Венгрии (7:1) 18 мая в финском Тампере.

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире из-за отстранения.