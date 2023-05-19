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Сегодня, 11:38

Люк Тардиф: «Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования»

Виталий Косик
Корреспондент
Люк Тардиф.
Фото IIHF
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в IIHF пристально следят за тем, чтобы политика не вмешивалась в проведение турниров под эгидой организации.

«Вот почему мы попросили службу безопасности турнира быть активной против таких вещей и быть уверенной, что такого не повторится снова, и пока это соблюдается. Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования: никаких флагов команд, не принимающих участия в соревнованиях, и, конечно, никаких политических баннеров. Службы безопасности на аренах в обоих городах об этом уведомлены», — приводит слова Тардифа ТАСС.

12 мая во время матча чемпионата мира, который проходит в финском Тампере и Риге, между сборными Латвии и Канады в латвийской столице на трибунах был замечен баннер с националистическим лозунгом на фоне украинского флага.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с марта 2022 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
Люк Тардиф
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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